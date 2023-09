John van 't Schip waarschuwt Oranje voor één Griek: 'Als je hem te veel ruimte geeft...'

Bondscoach Ronald Koeman doet er donderdag verstandig aan de spelers van het Nederlands elftal te waarschuwen voor één specifieke tegenstander van Griekenland. Volgens voormalig Grieks bondscoach John van 't Schip moet Oranje vooral Anastasios Bakasetas, speler van Trabzonspor, in het Philips Stadion in de gaten zien te houden.

De 59-jarige Van 't Schip stond tussen juli 2019 en december 2021 aan het roer bij de Griekse ploeg. Samen met assistent Aron Winter gaf hij een hele generatie nieuwe internationals de kans, veel van hen zijn ook onder zijn opvolger Gus Poyet belangrijk. "In onze beginperiode hebben we flink doorgeselecteerd en nieuwe spelers kansen geven, zoals Vangelis Pavlidis, Pantelis Hatzidiakos, Anastasios Bakasetas en Tasos Douvikas en afscheid genomen van veel ouderen", legt Van 't Schip uit in gesprek met De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Het legde de basis voor het herwonnen vertrouwen van de Griekse fans, die in 2004 verrassend de Europese titel mochten vieren. "In Griekenland leeft het idee dat ze het EK kunnen halen met deze ploeg. Het liefst had je dat natuurlijk allemaal zelf meegemaakt, maar het is wel mooi dat nu wordt voortgezet wat we hebben opgebouwd", zegt Van 't Schip over zijn eigen rol in de voorzichtige wederopstanding van de Griekse ploeg.

Bakasetas

Volgens Van 't Schip moet Oranje vooral oppassen voor middenvelder Bakasetas. "Dat is een heel goede speler. Hij is de middenvelder met het meeste voetballende vermogen. Een slimme speler, die hard werkt voor het team, maar ook goals maakt en assists verzorgt", somt de oud-bondscoach de kwaliteiten van de dertigjarige speler op. Het kort dekken van Bakasetas kan weleens de sleutel zijn tot het lamleggen van de Griekse ploeg, verwacht Van 't Schip dan ook: "Je moet ervoor waken dat je hem te veel ruimte geeft, want via hem komt het Griekse team goed aan het voetballen."