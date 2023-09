Kees Kwakman neemt het op voor fel bekritiseerd Ajax-duo en komt met specifiek advies

Devyne Rensch en Kenneth Taylor kregen afgelopen weken te maken met de nodige kritiek gedurende de seizoenstart van Ajax. Het jonge tweetal was meerdere keren de gebeten hond bij de aanhang van de Amsterdamse club, maar kwamen vrijdagavond namens Jong Oranje tegen Jong Moldavië wél prima voor de dag. Dat stipte ESPN-analist Kees Kwakman aan tijdens Voetbalpraat.

De twee Ajacieden konden tot dusverre niet bepaald op complimenten rekenen vanuit de buitenwacht, al zag Kwakman wel positieve punten in de interlandwedstrijd van Jong Oranje. “Rensch en Taylor verdienen daarin een compliment. Ik kan me voorstellen dat het voor die jongens moeilijk is, maar dat zag je niet”, begint de oud-voetballer. “Rensch was ook captain en dat doet Michael Reiziger goed. Taylor speelde ook goed. Hij kan goed in de kleine ruimtes spelen.”

Artikel gaat verder onder video

Kwakman ziet overigens dat Taylor beschikt over nog een kwaliteit, die volgens hemzelf te weinig benut wordt. “Hij moet wat vaker op doel schieten. Hij heeft hem zo vaak liggen op een meter of twintig, want hij is heel goed in doorbewegen. Dan krijgt hij de bal op twintig meter en wil hij toch nog een steekbal geven. Dat lukt af en toe wel, maar hij kan met links en rechts schieten en ik vind dat hij veel vaker op doel moet schieten”, zegt de oud-verdediger annex middenvelder.

Afgelopen maandag moest Rensch het ontgelden tijdens de uitzending van Rondo. Marco van Basten, aanwezig als analist tijdens het programma van Ziggo Sport, liet geen spaan heel van de rechtsback van Ajax. “Rensch maakt constant fouten, hier ook weer zo’n momentje. Dit heeft hij veel te vaak, en al een jaar lang. Hij is elke keer de dupe is van al dat soort misverstandjes. Het is gewoon geen niveau”, stelde Van Basten, die Rensch onder meer ‘van het niveau-Cambuur’ noemde.