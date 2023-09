Kenneth Perez heeft twijfels over 'iets te blinde' speler van Feyenoord

Kenneth Perez heeft zijn twijfels over . De negentienjarige aanvaller van Feyenoord is er vroeg in het seizoen in geslaagd een basisplaats te veroveren, maar heeft de analist nog niet helemaal overtuigd van zijn kwaliteiten.

Minteh, die dit seizoen door Feyenoord wordt gehuurd van Newcastle United, startte tegen Ajax als rechtsbuiten. Toen Santiago Giménez vorige week in de Champions League geschorst was tegen Celtic, gebruikte Slot de Gambiaan als spits. “Je moet nog maar kijken of hij zijn goals gaat maken. Dat betwijfel ik, eerlijk gezegd. Het is allemaal iets te blind. Hij is wel echt bloedsnel”, aldus Perez bij ESPN.

Helemaal overtuigd van de kwaliteiten van Santiago Giménez is Perez wel. “Wat een goede speler, knap man”, zegt Perez alvorens hij wordt onderbroken door Mario Been. “Giménez is echt fantastisch. Hij had voor de eerste goal nog geen bal geraakt, maar maakt hem geweldig af. Het scorend vermogen van Feyenoord is natuurlijk wel enorm.”

Feyenoord is na een wat moeizame start van het seizoen (0-0 tegen Fortuna Sittard en 2-2 tegen Sparta Rotterdam) helemaal op stoom. In de Eredivisie werden voorafgaand aan De Klassieker achtereenvolgens Almere City (6-1), FC Utrecht (1-5) en sc Heerenveen (6-1) met ruime cijfers verslagen. In de Champions League wonnen de Rotterdammers met 2-0 van Celtic. Zondag legde Feyenoord aartsrivaal Ajax over de knie door in de eerste helft drie keer scoren. Bij een 0-3 stand werd de wedstrijd in de 56ste minuut gestaakt omdat er vuurwerk op het veld gegooid werd.