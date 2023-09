Kenneth Perez toont begrip voor Georginio Wijnaldum: 'Nu is de escape gekomen'

Kenneth Perez denkt dat Georginio Wijnaldum een goede keuze heeft gemaakt met zijn transfer naar Al-Ettifaq. De 32-jarige middenvelder liet de Europese velden deze zomer achter zich voor een avontuur in Saudi-Arabië. Dat kwam de geboren Rotterdammer op de nodige kritiek te staan.

Perez sluit zich echter niet aan bij de criticasters, zo bleek maandagavond bij Voetbalpraat van ESPN. "Ik vind dat zeer verstandig van hem. Het zal moeilijk zijn om na zijn zware blessure terug te komen op niveau. Dat is niet onlogisch. Nu is de escape gekomen dat hij voor heel veel geld naar Saudi-Arabië kan. Daardoor kan hij zich voor lange tijd financieel veilig spelen."

Maarten Wijffels zette vervolgens zijn vraagtekens bij het feit dat profvoetballers gemakkelijk zwichten voor de miljoenen uit het Midden-Oosten. "We hebben het gezien bij Sergio Ramos. Die gaat voor een miljoen salaris terug naar zijn oude club Sevilla. Hij kon in Saudi-Arabië twintig keer zoveel verdienen, maar hij doet dat niet. Dat is dan een uitzondering."

Wijnaldum werd eerder deze transferzomer nog in verband gebracht met een terugkeer naar Feyenoord of PSV. Perez denkt dat het goed is dat hij die keuze niet heeft gemaakt. Het afbreukrisico om terug naar gaan naar Nederland is vrij groot. Dat kun je ook meenemen in zijn beweegredenen. We weten bijvoorbeeld allemaal hoe het met Mark van Bommel ging."