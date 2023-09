KNVB hakt knoop door en neemt besluit over gestaakte derby tussen Willem II en NAC

Willem II en NAC Breda gaan de Brabantse derby aanstaande dinsdag afmaken. De burenruzie in de Keuken Kampioen Divisie werd afgelopen zondag gestaakt en dus niet afgemaakt. De KNVB heeft besloten dat de wedstrijd dinsdagochtend (10.30 uur) in een leeg stadion wordt afgerond.

Zondag ging het tot twee keer toe mis bij Willem II - NAC. In de eerste helft werd de wedstrijd al tijdelijk gestaakt omdat er na een doelpunt van de bezoekers spullen op het veld werden gegooid. Na de thee ging het andermaal niet goed in het Koning Willem II Stadion. NAC was kort na rust goed voor nog een doelpunt. Daarop werd een fakkel richting het veld gegooid en besloot scheidsrechter Edwin van de Graaf de wedstrijd te staken.

Dat gebeurde uiteindelijk in de vijftigste minuut en dus heeft Willem II dinsdag nog veertig minuten om wat te doen aan de 0-3 achterstand. NAC kende namelijk een uitstekende middag in Tilburg en scoorde via Patriot Sejdiu, Sigurd Haugen en Jan Van den Bergh. Vorig seizoen ging het in Breda ook al mis bij de derby tussen NAC en Willem II. Ook toen werd de wedstrijd definitief gestaakt en op een later moment zonder publiek uitgespeeld.