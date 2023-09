Koeman laat slecht voorbereide journalist afdruipen: ‘Op welke positie speelt hij bij zijn club?’

Ronald Koeman heeft zaterdagavond in aanloop naar het EK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal in en met Ierland uitgelegd waarom Matthijs de Ligt afgelopen donderdag tegen Griekenland (3-0 winst) reserve was. Een suggestieve vraag van journalist Rypke Bakker werd door de bondscoach van Oranje eenvoudig gepareerd.

De Ligt is bij zijn club Bayern München op een zijspoor beland en moest in het kwalificatieduel van Oranje met Griekenland ook genoegen nemen met een reserverol. Koeman koos in zijn driemansdefensie voor Lutsharel Geertruida, Virgil van Dijk en Nathan Aké. Nadat laatstgenoemde tegen de Grieken halverwege geblesseerd uitviel, werd niet De Ligt maar Stefan de Vrij binnen de lijnen gebracht door Koeman.

Bakker, journalist van nu.nl, vroeg Koeman ‘hoe De Ligt er nu op staat’, onder meer omdat niet hij maar De Vrij mocht invallen na het uitvallen van Aké. “Maar begrijp jij waarom De Vrij er in kwam?”, counterde Koeman met een vraag. Voordat Bakker antwoord kon geven op de vraag van Koeman, stelde de bondscoach een tweede vraag aan de journalist: “Op welke positie speelt De Vrij bij zijn club (Internazionale, red.)?”

“Ja, aan de linkerkant zeg maar”, antwoordde Bakker aarzelend. Koeman pakte de journalist vervolgens op zijn feitenkennis: “Nee. In het midden.” De comeback van Koeman was enigszins verrassend. Oranje begon de wedstrijd met Van Dijk in het midden van de driemansverdediging, met Geertruida rechts en Aké links van hem. Na de wissel van Aké ging De Vrij in het midden spelen, met Geertruida op rechts en Van Dijk op links. Koeman had er ook voor kunnen kiezen om De Vrij als centrale man van de defensie te positioneren, maar opteerde dus voor De Vrij. Bakker liet de discussie met Koeman echter voor wat het was.

Koeman liet vervolgens weten De Ligt ‘nog steeds een hele goede verdediger’ te vinden. De oefenmeester gaf echter toe dat de stopper bij zijn club Bayern München niet te lang op een zijspoor moet zitten. “Als dit heel lang duurt, dan is dat een probleem voor het Nederlands elftal”, waarschuwde Koeman.