Liverpool ziet Nederlanders uitblinken: 'That Dutch connection 😁'

en hebben woensdagavond een belangrijke bijdrage gehad aan het bereiken van de volgende ronde van de League Cup. Gakpo schoot meteen na de rust uit een pass van Gravenberch de belangrijke gelijkmaker tegen de touwen, waarna het duel met Leicester City in het voordeel van The Reds werd beslist. De voormalig PSV'er maakte sowieso een goede indruk, want hij werd gekozen tot man-of-the-match.

De aanvaller krijgt bij Sky Sports, dat hem de beste speler op het veld vond, een 7 en ook Gravenberch komt tot dat cijfer. The Daily Mail vond Gakpo eveneens de man van de wedstrijd en beloonde de Nederlander met een 8, de oud-Ajacied kreeg een 6,5. Bij The Liverpool Echo scoort Gravenberch een half punt hoger en krijgt Gakpo wederom een 8. “Verdedigend heeft hij keihard gewerkt als dat nodig was en was ook continu gevaarlijk met diepte loopacties”, schreef de regionale krant.

Trainer Jürgen Klopp was ook lovend over de twee Nederlanders. “Cody Gakpo en Diogo Jota hebben heel hard gewerkt. Ook hebben ze belangrijke doelpunten gemaakt”, zei de oefenmeester, die onder de indruk was van het optreden van Gravenberch. “Hij stond op een moeilijke positie. Want hij krijgt ontzettend veel druk. Maar hij is goed in de kleine ruimtes en denkt altijd in oplossingen.”

Overige uitslagen League Cup

Blackburn Rovers - Cardiff City 5-2

Lincoln - West Ham United 0-1

Chelsea - Brighton & Hove Albion 1-0

Bournemouth - Stoke City 2-0

Brentford - Arsenal 0-1

Aston Villa - Everton 1-2

Fulham - Norwich City 2-1

Newcastle United - Manchester City 1-0