Manchester City dendert ondanks oliedomme rode kaart door in de Premier League

Manchester City is ook na zes wedstrijden in de Premier League nog altijd zonder puntenverlies. De ploeg van manager Pep Guardiola bleek zaterdagmiddag in het eigen Etihad Stadium met 2-0 te sterk voor Nottingham Forest. De gastheer speelde bijna een volledige helft met tien man.

City schoot zonder bankzitter Nathan Aké uit de startblokken en leek de wedstrijd binnen het kwartier al te hebben beslist. Phil Foden en Erling Haaland lieten de fans van the Citizens vroeg in het duel al twee keer juichen tegen de ploeg van ex-PSV'er Ibrahim Sangaré. In het restant van het eerste bedrijf deden de manschappen van Guardiola het rustig aan en bleef de schade voor Forest beperkt.

Direct na de rust sloegen ineens de stoppen door in het Etihad Stadium. Rodri werd met een directe rode kaart naar de kant gestuurd omdat hij tegenstander Morgan Gibbs-White naar de keel greep. Dat was gezien door arbiter Anthony Taylor en dus kon de Spanjaard vertrekken. Guardiola bracht Aké binnen de lijnen en zag de overwinning niet meer in gevaar komen. City trok met een man minder de 2-0 over de streep.

Promovendus Luton Town pakt eerste puntje

Elders in Engeland was er reden voor een klein feestje bij Luton Town. De debutant in de Premier League speelde namelijk met 1-1 gelijk tegen Wolverhampton Wanderers. Zodoende heeft de club van bankzitter Tim Krul het eerste puntje op het hoogste niveau te pakken. De Londense burenruzie tussen Crystal Palace en Fulham leverde weinig spektakel op. Het treffen tussen the Eagles en the Cottagers eindigde in 0-0.