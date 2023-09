Marciano Vink bewondert Ajacied: 'Hij houdt zich als een van de weinigen heel erg goed staande'

Marciano Vink is zeer te spreken over Jorrel Hato. De pas zeventienjarige Ajacied ontwikkelt zich ijzersterk en de analist van ESPN is daardoor onder de indruk. Hato kreeg na zijn sterke optreden namens Jong Oranje tegen de leeftijdsgenoten van Moldavië andermaal de complimenten van Vink.

Hoewel Ajax op dit moment een rumoerige periode ondergaat, lijkt Hato zich daar weinig van aan te trekken. “Hij kwam eind vorig seizoen in het eerste elftal terecht en nu houdt hij zich als een van de weinigen heel erg goed staande in een elftal met zó veel nieuwe gezichten”, begint Vink. “In het hart van de verdediging, met voor en naast zich nieuwe spelers, is hij een baken van rust.”

Vink gaat vervolgens wat dieper in op de kwaliteiten van de centrumverdediger. “Hij is sterk, heeft een fantastische inspeelpass en wat ik heel erg goed aan hem vind, is het anticiperen, dus het lezen van de situatie. Hij komt bijna nooit in de problemen en schakelt zich ook in de aanval in. Hij begint van achteruit spelbepalend te zijn met een hele goede pass tussen de linies”, sprak de oud-voetballer bij ESPN. “Hij is zeventien jaar, echt ongekend. In een situatie die echt niet makkelijk is bij Ajax. Hij moet ondanks zijn jonge leeftijd leiding geven aan een heleboel nieuwe spelers. Dat hij nu al de stap naar Jong Oranje maakt, is superknap.”

Ook namens Jong Oranje maakte Hato dus indruk. Het elftal van debuterend trainer Michael Reiziger rekende vrijdagavond gemakkelijk af met Jong Moldavië (3-0). De talentvolle lichting van Nederland kwam gedurende het duel maar amper in de problemen. Vink genoot andermaal van het spel van Hato. “Als jij zeventien bent en eigenlijk nog in de Onder 18 van het Nederlands elftal hoort, maar bij Jong Oranje zit, dan kun je over Hato alleen maar met heel veel bewondering spreken.”