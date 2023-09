Marciano Vink wijst hoofdschuldigen aan na vernedering van PSV

Dat PSV zich woensdagavond van het kastje naar de muur liet spelen door Arsenal, komt volgens Marciano Vink mede door de gebrekkige organisatie op het veld. Het tactisch plan van Peter Bosz pakte niet uit zoals gehoopt, maar een plan B leek de oefenmeester niet te bezitten.

Bij Voetbalpraat wordt Vink gevraagd wie het meest aan te rekenen valt na de 4-0 nederlaag. “De middenvelders en Bosz”, antwoordt de voormalig verdedigende middenvelder. “Als je ziet dat er na vijf à tien minuten gaten ontstaan doordat Zinchenko het middenveld in gaat en Havertz een beetje te diep gaat staan, geef dan aan Schouten door dat hij hem laat lopen, en zorg dat je positioneel goed blijft staan. Maar nu was er zo’n groot gat waar hun gevaarlijkste spelers in konden komen, zoals Jesus en Ødegaard.”

Vink zag ook Bukayo Saka makkelijk naar binnen trekken. “Je moet het eerder aangeven. Niet wachten en denken: er komt een moment dat wij de overhand krijgen. Die krijg je dus blijkbaar niet. Dan sta je binnen no-time met 2-0 achter en ze hebben nog acht kansen gehad om de score nog voor de rust uit te breiden. Ik denk dat je eerder had moeten ingrijpen”, stelt Vink. “Dan maar het middenveld iets dichter inbouwen en misschien Saibari daarin opofferen of Schouten doorsturen. Er had iets moeten gebeuren, want haast iedere aanval was nu een kopie van de vorige.”