Marciano Vink: 'Zouden deze twee Ajacieden opvallen bij FC Utrecht of Fortuna Sittard?'

Marciano Vink vindt het nog te vroeg om de aankopen van Ajax af te schrijven, maar is nog zeker niet onder de indruk. De analist van ESPN vraagt zich af of spelers als Benjamin Tahirovic of Sivert Mannsverk bij een club als FC Utrecht of Fortuna Sittard zouden excelleren. Zondag verloor Ajax met 3-1 van FC Twente.

“Misschien is het nu een koe in de kont kijken. Maar je moet vooraf wel overleg hebben: zijn we het eens over een aankoop?”, doelt Vink bij ESPN op het feit dat Steijn niet de aankopen kreeg die hij graag wilde. “Ik zie nu veel jonge spelers – Van den Boomen is met 28 de oudste – het zijn talentvolle spelers, maar zijn ze echt goed genoeg voor Ajax?”

“Alle FC Utrecht-supporters moeten nu niet meteen boos worden, maar stel dat je Tahirovic of Mannsverk bij FC Utrecht of Fortuna Sittard neerzet, zou hij dan opvallen? Dat zijn vragen die je kunt stellen. Ik weet dat nog niet. Als je dan vier wedstrijden ver bent, en je weet het nog niet, is dat best pittig”, geeft de voormalig middenvelder van Ajax aan.

Vink wil Sven Mislintat nog geen onvoldoende geven voor zijn werk bij Ajax. “Je denkt dat iemand die bij clubs als VfB Stuttgart en Arsenal heeft gezeten kundig is. Het is nu nog te vroeg om alle twaalf aankopen af te serveren en om te zeggen dat Mislintat niet goed genoeg heeft ingekocht, maar ik heb wel m’n vraagtekens bij een aantal spelers. Ik weet niet of dat goed komt. Is dat het niveau waar Ajax naartoe moet?”