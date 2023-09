Mario Been ziet 'egoïstisch' PSV in Almere: 'De plaatsen daar zijn duur'

Mario Been was zaterdagavond niet onder de indruk van het aanvalsspel van PSV. De Eindhovenaren waren veelvuldig in de aanval op bezoek bij Almere City, maar bleken rond het doel van de gastheer veel te zelfzuchtig. Been denkt daar wel een reden voor te weten.

PSV speelde tot de openingstreffer van Guus Til behoorlijk slordig. Spelers gingen teveel voor eigen succes, meent Been bij De Eretribune van ESPN. "Het gaat erom dat je weet wat je kan. Als je dan kijkt, het staat nog 0-0. Ze kwamen net beter in de wedstrijd. Van Aanholt komt in een positie dat hij voor moet geven. Als je dan toch op het doel gaat schieten, dan weet je niet wat je kan. De spelers zijn soms teveel met zichzelf bezig. Dat was ook met Lozano."

In de studio van ESPN werd vervolgens ook geopperd dat het vooral ging om de spelers die de laatste weken nog geen basisplaats hadden onder trainer Peter Bosz. Die willen zich bewijzen, de plaatsen bij PSV zijn duur. Dan moet je het maximale rendement eruit halen en kun je beter een assist geven. Dan zal de coach blijer zijn. Je ziet het ook aan de manier waarop de andere spelers reageren bij dit soort momenten."