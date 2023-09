Maurice Steijn licht relatie met Sven Mislintat toe: 'Dat geeft weleens spanningen'

Maurice Steijn wil niet te zwaar tillen aan de ophef die de afgelopen weken ontstond over zijn relatie met directeur voetbalzaken Sven Mislintat bij Ajax. Voorafgaand aan het duel met FC Twente werd de trainer nog eens gevraagd naar de commotie.

“Het is logisch dat het in een heel hectische periode weleens schuurt tussen een td en een trainer”, legde Steijn uit. “Je hebt allebei ook iets andere belangen: de trainer denkt vaak aan de korte termijn en wil snel resultaten halen, de td kijkt vaak naar de langere termijn. Dat geeft weleens spanningen.”

“Zoals ik van de week zei: hij is een week op vakantie geweest, de rest van de staf is even weggeweest, en donderdag hebben we de draad weer opgepakt. Er is al genoeg over gezegd en geschreven, ik wil me nu gewoon concentreren op wat komen gaat”, aldus Steijn.

“Het enige wat ik twee weken geleden heb gezegd, is dat ik de spelers niet zo goed kende. Sven kende de spelers al veel langer. Wij hebben in die periode geen tijd om vijf of tien wedstrijden te kijken, dus je doet het met wat beelden. Daarna zie je ze op de training en krijg je er een beter beeld van.”

Na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-0) liet Steijn weten dat Mislintat zijn adviezen niet heeft opgevolgd wat betreft inkomende transfers. Vrijdag zei de oefenmeester dat die uitspraken in de juiste context gezien moesten worden.