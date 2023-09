'Maurice Steijn maakte een ondubbelzinnig en voor Sven Mislintat pijnlijk statement'

Ajax speelde donderdagavond in de groepsfase van de Champions League met 3-3 gelijk tegen Olympique Marseille. Daarmee is de crisis in de Johan Cruijff ArenA allerminst bezworen, zagen ook de aanwezige Nederlandse media. Het vertrouwen bij Ajax is nog altijd ver te zoeken.

"Even, heel even, leek Maurice Steijn de puzzel te hebben gelegd. Zowaar raasde zijn Ajax, dat al drie wedstrijden niks klaarspeelde en dus ook niet won, eens over een tegenstander heen. Binnen twintig minuten had de dolende topclub een 2-0 voorsprong te pakken, waarbij het ene na het andere puzzelstukje glinsterde", schrijft het Algemeen Dagblad. Toch was de aansluitingstreffer van Marseille vervolgens een grote tik. "Het bleek een vuistslag waarmee de puzzelstukjes van Ajax weer bij elkaar geveegd moesten worden. De hoogspanning en het gebrek aan vertrouwen, die op de tribune niet eens zo zicht- of hoorbaar was, kwam toen volledig tot uiting."

Steijn leek in de ArenA een reactie te geven op de afwezigheid van directeur voetbalzaken Sven Mislintat. "Na rust maakte Steijn een ondubbelzinnig – en voor Mislintat pijnlijk – statement. Met het naar de kant halen van de (net als tegen FC Twente) uiterst zwakke Benjamin Tahirovic en het inbrengen van Silvano Vos reduceerde hij het aantal aankopen in het elftal tot vier', is te lezen in De Telegraaf. 'Steijn is, ook door de aardige invalbeurt van de 18-jarige middenvelder Silvano Vos, wat dichter bij zijn ideale puzzel, maar of dat genoeg is om de veel scorende landskampioen en aartsrivaal Feyenoord zondag te kunnen bedwingen en de crisis een halt toe te roepen, valt te bezien", voegt het AD toe.

Voetbal International zag op zijn beurt dat Ajax een ezel is die zich, ook bij een riante 2-0 voorsprong in de eerste helft, de afgelopen weken meermaals stootte aan dezelfde steen. "Vooral in de restverdediging stapelt Ajax misser op misser. De restverdediging van Ajax is nog kwetsbaarder doordat Steijn ervoor kiest de 4-2-3-1 van Olympique Marseille te spiegelen. Dat betekent dat op het middenveld met Benjamin Tahirovic slechts één controleur staat, met Steven Berghuis en Kenneth Taylor daarvoor. Ajax blijkt een trage leerling, want op slag van rust ligt het wéér helemaal open in de Amsterdamse defensie."

"Het had het allemaal, onder het dichte dak van de Johan Cruijff Arena", schrijft NRC over Ajax, dat aanstaande zondag een bezoekje krijgt van aartsrivaal Feyenoord. "Zes doelpunten, zeeën van ruimte, grote kansen, mooie goals afgewisseld met grote fouten. Wilde ballen in de tribune, dieptepasses in het niets, verdedigende flaters – alles kwam voorbij. Even niet opletten en je miste zomaar een kans. Alles bij elkaar had het na nog geen half uur voetballen ook 4-3 kunnen staan. Ondertussen zitten mannen en vrouwen nagelbijtend op de tribune – met welk gemoed zouden zij donderdagavond zijn afgereisd naar het stadion, naar hun club in crisis?"