Maurice Steijn verklaart opvallende keuze in opstelling: 'Twee keer op getraind en toen was het niet ongelukkig'

Ajax-trainer Maurice Steijn heeft na afloop van de uitwedstrijd tegen FC Twente tekst en uitleg gegeven over zijn keuze om Chuba Akpom als rechtsbuiten op te stellen. De Engelsman leek vorige maand als extra spits en concurrent voor Brian Brobbey naar Amsterdam te zijn gehaald, maar verscheen in Enschede verrassend genoeg als buitenspeler aan de aftrap.

Ajax haalde in de zomerse transferwindow de ene na de andere nieuwe speler naar Amsterdam, maar een échte rechtsbuiten zat er niet tussen. Mohammed Kudus nam die rol in de eerste wedstrijden van dit seizoen op zich, maar maakte eind augustus de overstap naar West Ham United. Als vervanger van de Ghanees strikte Ajax Georges Mikautadze, die echter meer een schaduwspits lijkt dan een buitenspeler. Steven Berghuis was in zijn periode bij Feyenoord een vast gezicht op de rechtsbuitenpositie, maar Steijn heeft voor hem een andere positie in gedachten.

Zo kwam het dat Akpom zondagmiddag tegen FC Twente op papier de rechtsbuiten was van Ajax. “Wij hebben daar van de week twee keer op getraind en toen was het niet ongelukkig”, reageerde Steijn na afloop van FC Twente - Ajax op de persconferentie op een vraag over de ongelukkige wedstrijd van Akpom. De Engelsman slaagde er bij zijn eerste basisplaats niet in zijn stempel te drukken en werd in de tweede helft naar de kant gehaald. “Ik ben nog een beetje aan het zoeken op de rechterkant. Ik wil Berghuis graag op tien krijgen om ook het voetbal in de ploeg te krijgen”, aldus Steijn.

Hoewel de aanvallende middenvelder, die in Enschede zijn eerste Eredivisieminuten van het seizoen maakte, eveneens een ongelukkige indruk maakte en een kwartier voor tijd werd gewisseld, is Steijn niet zozeer ontevreden met diens optreden. Volgens de trainer lukte het Berghuis wel degelijk om zijn stempel op het spel te drukken. “Ik denk dat je dat vandaag ook gezien hebt, hoe hij zich met het elftal ging bemoeien en in het spel betrokken wordt. Dat is voor mij dus de discussie niet, maar we zijn wel aan het zoeken hoe we die rechterkant kunnen invullen. We hadden gehoopt dat het vandaag zou lukken met Akpom. Hij moest eigenlijk als een soort twee spits komen, maar daar kwam hij te weinig.”