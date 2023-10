Meer onrust bij Ajax: twee spelers leggen duidelijk verzoek neer bij Steijn

en hebben deze week aan Maurice Steijn gevraagd wanneer zij een kans krijgen in de spitspositie bij Ajax, zo heeft Cristian Willaert zaterdagavond bij ESPN onthuld. Niet Akpom of Mikautadze, maar Brian Brobbey is tegen RKC Waalwijk wederom de diepste aanvaller bij de Amsterdammers.

Volgens Willaert is er deze week ‘meer onrust’ geweest bij Ajax. “Een klein bommetje: er zijn met Akpom en Mikautadze een paar spelers geweest die deze week hebben nagevraagd wanneer zij een kans krijgen in de spitspositie. Ze hebben ook aangegeven dat op rechts of op 10 spelen niet zo heel veel zin heeft. Dan kunnen we beter op de bank zitten, zeiden ze. Dus daar heeft Steijn ook weer mee te maken.”

De inmiddels vertrokken directeur voetbalzaken Sven Mislintat haalde Akpom afgelopen zomer voor 12,3 miljoen euro (exclusief bonussen) op bij Middlesbrough. De aanvaller heeft vooralsnog niet veel gespeeld onder Steijn. Mikautadze werd opgepikt bij FC Metz en kostte Ajax zestien miljoen euro (exclusief bonussen). Ook hij is er nog niet in geslaagd een basisplaats te veroveren.