Milan van Dongen doet bekentenis aan Noa Lang over 7K Op Je Feestje

Noa Lang is blij met de positieve reacties op zijn single 7K Op Je Feestje, die hij deze week samen met artiest Antybanty uitbracht. Het nummer werd zaterdagavond meermaals gedraaid in de uitzending van De Eretribune op ESPN; Glenn Helder deed zelfs een eigen uitvoering op drums.

“We zijn viraal gegaan, ook buiten het veld. Het is mooi dat ik niet alleen op het gras, maar ook op deze manier mensen kan entertainen”, vertelt Lang in gesprek met Milan van Dongen van ESPN. De journalist noemt het een ‘aardig nummertje’, wat Lang niet lijkt te geloven. “Vind je het echt aardig?” Van Dongen geeft toe: “Nou, ik ben er geen fan van, maar ik vind ‘m best aardig.”

Artikel gaat verder onder video

Lang zegt dat hij nooit serieuze intenties had met het nummer. “Ik heb het ooit vijf jaar geleden een keer opgenomen. Het was oprecht als grap, het was helemaal niet serieus. Opeens is het zo viraal gegaan. Ik weet ook niet hoe mensen eraan zijn gekomen, maar het had op TikTok tien miljoen views. Ik had zoiets: weet je wat, Noano op je feestje, hier krijgen jullie het. En het gaat best goed, denk ik.”

Mysterie ontrafeld: dit is waar '7K' voor staat in het nummer van Noa Lang