NAC Breda wint gestaakte burenruzie; fans van Willem II laten hun onvrede blijken

NAC Breda heeft dinsdagochtend drie punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Willem II. De ploeg van trainer Peter Hyballa won in het hol van de leeuw met 1-4. De wedstrijd werd afgelopen zondag na ongeregeldheden gestaakt door scheidsrechter Edwin van de Graaf.

De KNVB nam vervolgens de beslissing dat de wedstrijd dinsdag in een leeg Koning Willem II Stadion moest worden uitgespeeld. NAC begon aan de laatste veertig minuten van het duel met een 0-3 voorsprong. Afgelopen zondag waren Patriot Sejdiu, Sigurd Haugen en Jan Van den Bergh trefzeker namens de bezoekers. Zowel in de eerste als in de tweede helft werden er spullen op het veld gegooid en werd de wedstrijd uiteindelijk gestaakt.

Willem II leek in een leeg stadion nog even terug te komen in de wedstrijd toen Thijs Oosting de 1-3 voor zijn rekening nam. De Tilburgers konden echter niet lang genieten van dat doelpunt. Aan de overkant bepaalde Sejdiu de eindstand op 1-4 in het voordeel van NAC. Na vier wedstrijden heeft die club zodoende zeven punten en staat het achtste in de Keuken Kampioen Divisie. Willem II is met vijf punten te vinden op de vijftiende plek.

Voorafgaand aan de wedstrijd lieten de fans van Willem II hun onvrede blijken over de huidige gang van zaken in Tilburg. Er werden meerdere spandoeken met teksten opgehangen buiten het Koning Willem II Stadion. De pijlen van de achterban werden vooral gericht op trainer Reinier Robbemond, technisch directeur Teun Jacobs en algemeen directeur Martin van Geel. Willem II is bezig aan het tweede opeenvolgende seizoen op het tweede niveau.