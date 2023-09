Noa Lang heeft intern bij PSV aangedrongen op de komst van nieuwe buitenspelers. De smaakmaker van de Eindhovenaren was niet bang voor de concurrentie: hij heeft juist graag een sterke reservebank, om de kans op de landstitel te vergroten. “

Verslaggever Milan van Dongen zegt dat Lang moet oppassen voor zijn status als publiekslieveling, nu Hirving Lozano is teruggekeerd. “Dat is toch alleen maar leuk? Het houdt elkaar scherp”, reageert Lang, die zaterdagavond eenmaal trefzeker was tegen NEC (4-0). “Als je elkaar naar een next level brengt, is dat alleen maar goed. We leren van elkaar. Het zijn ook allemaal verschillende types en dat heb je ook nodig als je kampioen wilt worden en hoge ogen wilt gooien in de Champions League.”

“Met Lozano komt iemand binnen die hier een grote meneer is geweest. Toen hij kwam, zei ik tegen hem: ‘Welcome, but this is your club.’ Daar moest hij om lachen”, vertelt Lang. “De concurrentie hoort erbij. Het betekent dat je iedere week moet presteren, zo simpel is het. Ik kan je vertellen dat mij is gevraagd op welke positie we nog versterking nodig hebben. ‘Buitenspelers’, zei ik.”

Van Dongen reageert verrast: “Heb je dat echt gezegd?” Lang: “Ja, dat heb ik echt gezegd. Het houdt elkaar scherp. We hebben gewoon op elke positie dubbele bezetting nodig. Ik wil gewoon kampioen worden, daar heb je ook een sterke bank voor nodig.”

Lang werd na 55 minuten vervangen door Lozano. De buitenspeler verliet het veld met wat fysieke klachten. “Even kijken hoe het de komende dagen gaat. Ik kreeg wat last na een tackle (van Bart van Rooij, red.)." Lang noemde het een 'een beetje een domme tackle'. "Ik ben er wel geïrriteerd door, het is een smetje. Het is balen dat ik er zo snel uitga, maar het is ook voorzorg. We staan 3-0 voor, dus waarom zouden we risico nemen? Ik ben wel een voetballiefhebber, dus ik heb er altijd moeite mee om eruit te gaan. Vandaar ook een beetje mijn irritatie. Ik wil gewoon elke minuut spelen, zo’n jongen ben ik.”