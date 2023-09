Noa Vahle durft Koeman gevoelige vraag te stellen: ‘De enige sportjournalist met ballen’

Ronald Koeman zei maandag op een persconferentie zei dat Georginio Wijnaldum ondanks zijn transfer naar Al-Ettifaq nog altijd een serieuze optie is voor het Nederlands elftal. De bondscoach wenste zich aanvankelijk te beperken tot een voetbalinhoudelijk antwoord toen hem werd gevraagd naar de overstap van Wijnaldum naar Saudi-Arabië, maar had daarbij buiten Noa Vahle gerekend.

Wijnaldum verkaste op de slotdag van de zomerse transferperiode van Paris Saint-Germain naar Al-Ettifaq. De overstap is omstreden vanwege de politieke situatie in Saudi-Arabië, maar voor Koeman absoluut geen reden om Wijnaldum niet meer op te roepen voor Oranje, zo bleek toen de coach door Vahle werd gevraagd naar ‘het morele aspect’ van de transfer. “Dat moet iedereen voor zichzelf weten”, repliceerde Koeman de verslaggeefster van Vandaag Inside.

Artikel gaat verder onder video

“De mensen die altijd maar roepen dat ze wel of niet naar Saudi-Arabië zouden gaan: iedereen moet dat voor zichzelf beslissen. Ik denk dat er zoveel verkeerd is in de wereld, niet alleen daar. Als je echt rechtlijnig bent, dan denk ik dat je meerdere plekken zou moeten ontzien”, vervolgt de bondscoach, die het morele aspect van de transfer niet heeft besproken met Wijnaldum. “Nee, ik ben niet degene die hem moet vertellen dat hij dat niet moet doen. Dat is een keuze die hij maakt omdat hij wil voetballen. Ik denk dat dat positief is, maar hij had zelf ook liever in Europa willen voetballen.”

Dat Vahle het morele aspect van de transfer van Wijnaldum naar Al-Ettifaq durft aan te snijden op de persconferentie, bezorgt haar lof op social media. “Terecht vraag”, schrijft iemand op X, om eraan toe te voegen: “Maar het boeit ze toch niet, kijk maar naar het WK in Qatar. Maar als ze anderen de les kunnen lezen, zullen ze het wél zo snel mogelijk doen.” Een ander schrijft dat Vahle ‘de enige sportjournalist met ballen is’. “En Koeman een slappe zak", klinkt het.

Johan Derksen en René van der Gijp uitten vrijdag in het televisieprogramma Vandaag Inside al harde kritiek op Wijnaldum vanwege diens transfer naar Al-Ettifaq. "Dat is een schande. Toen ik een grap maakte over Akwasi, hebben ze ons gecanceld. In geen land worden de mensenrechten erger geschonden dan waar hij geld gaat halen. Die gozer moet nooit meer zijn bek opendoen”, zei Derksen. Van der Gijp voegde daaraan toe: "Absurd. Als je zo staat voor de medemens, zo wil hij zich profileren, dan is dit wel heel bijzonder. Na een grap over Akwasi was het land te klein. En hij gaat nu daarheen. Dat is gewoon absurd."

