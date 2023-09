Noa Vahle heeft nog maar twee concurrenten voor Televizier-Ring Talent

Noa Vahle is genomineerd voor de Televizier-Ring Talent 2023, zo werd dinsdagmiddag bekendgemaakt in het programma van Frank Dane op Radio 538. De 23-jarige presentatrice en verslaggeefster bindt de strijd aan met twee andere genomineerden.

De ster van Vahle is flink rijzende in televisieland. Nadat ze in de talkshow HLF8 een eigen sportrubriek had, schoof ze de afgelopen maanden steeds vaker aan in programma's als Vandaag Inside en De Oranjezomer. Daarnaast schuift ze regelmatig aan bij persconferenties van onder meer Oranje en verzorgt ze de interviews langs het veld bij Europese wedstrijden.

Vahle maakt samen met twee andere genomineerden kans op de prestigieuze Ring: Jurre Geluk en Monica Geuze. Eerstgenoemde is bekend als presentator bij BNNVARA en van Wie is de Mol?, waarin hij in 2023 de rol van Mol met verve vervulde. Geuze werd op haar beurt bekend als influencer en presenteert programma's als Temptation Island en De Bachelorette.

Op 12 oktober wordt duidelijk of Vahle er met de Ring vandoor gaat. Dan worden in Amsterdam de prijswinnaars bekendgemaakt op het Gouden Televizier-Ring Gala in Koninklijk Theater Carré.