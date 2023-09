Noa Vahle ontlokt glimlach bij Ronald Koeman: 'Toen konden we nog van alles en nog wat doen'

Bondscoach Ronald Koeman kon woensdagmiddag een glimlach niet onderdrukken na een vraag van Noa Vahle tijdens de persconferentie van het Nederlands elftal. Vahle vroeg hem of de huidige generatie internationals vergelijkbaar is met die van de jaren '80, die door toenmalig trainer Leo Beenhakker werd omgedoopt tot 'de patatgeneratie'.

"Even los van het feit dat je hebt gezegd dat de spelers elkaar te weinig corrigeren, je hebt ook gezegd dat het 'te lief zijn voor elkaar' misschien een generatiedingetje is. Ik heb het even opgezocht, het was ver voor mijn tijd, maar Leo Beenhakker gebruikte in de jaren '80 de term 'patatgeneratie'. Is dat vergelijkbaar?", wilde Vahle weten. De bondscoach, zelf in die tijd international, moest even glimlachen voordat hij ontkennend moest antwoorden.

Artikel gaat verder onder video

"Nee, totaal niet", begon Koeman zijn antwoord. "Met patatgeneratie bedoelt hij denk ik een beetje losbollig leven, gemakzuchtig", interpreteert de coach de woorden van Beenhakker. "Deze jongens zijn eerlijk gezegd nog veel meer met hun vak bezig dan wij vroeger waren." Breed lachend vervolgt Koeman: "Toen was er geen telefoontje, dus we konden van alles en nog wat doen."

Het moordende speelschema van tegenwoordig is een belangrijk verschil met zijn eigen tijd als speler, legt Koeman vervolgens uit. "In het hedendaagse voetbal wordt zoveel geëist van de spelers, in wedstrijden en in reizen. Frenkie de Jong was zondagnacht om 3.00 uur thuis, heeft drie uur geslapen en vliegt weer naar Nederland. Ze spelen zoveel wedstrijden, moeten zo superfit zijn in alles wat ze doen. Daar mag je ook weleens respect voor hebben", besloot Koeman het onderwerp.