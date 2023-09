Nu al miljoenen streams en collega's laten van zich horen: Noa Lang publiceert eerste single

Noa Lang beleeft een sensationele rentree in Nederland. De aanvaller verruilde Ajax in de zomer van 2020 voor Club Brugge, maar keerde onlangs bij PSV terug in de Eredivisie. Lang bezorgde zijn nieuwe werkgever bij zijn officiële debuut meteen de eerste prijs van het seizoen. Ook buiten het veld is de dribbelaar op dreef. Lang kondigde woensdagavond aan dat zijn nummer ‘7K Op Je Feestje’ in de nacht van donderdag op vrijdag zou uitkomen en het gaat héél hard met de streams.

De Eredivisie wordt dit weekend hervat met onder meer de IJsselderby tussen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles én de kraker FC Twente - Ajax, maar in de aanloop gaat het vooralsnog vooral over de nieuwe hit van Lang. De aanvaller bezorgde PSV met zijn treffer tegen Feyenoord in de Johan Cruijff Schaal meteen een prijs en was in de Eredivisie ook al tweemaal trefzeker, maar buiten het veld is hij pas écht niet te stoppen. Lang maakte zijn volgers afgelopen woensdag al wild met de aankondiging van zijn nummer ‘7K Op je Feestje’, die op Instagram bijna een half miljoen keer werd afgespeeld.

Artikel gaat verder onder video

Het moet gek lopen wil de nieuwste post van Lang niet nóg vaker bekeken worden. Om 00.00 uur precies verscheen Lang zijn allereerste single op alle streamingplatformen. “Een debuutsingle die scoort, want op sociale media is het nummer nú al een miljoenenhit. Op TikTok luisterden al ruim zeven miljoen mensen naar de rapsong”, schrijft het Algemeen Dagblad vrijdagochtend. Helemaal uit de lucht vallen komt het nummer van Lang natuurlijk niet. Een deel van de raphit lekte deze zomer al uit en bij zijn presentatie als PSV-speler liet Lang nog weten dat hij zijn eigen nummer zou draaien als hij de muziek in de kleedkamer mocht bepalen. “Waarom niet? Zelfpromotie”, zei hij tegen het clubkanaal. “Het gaat viraal op TikTok”, en dat is ruim een maand later dus nog steeds het geval.

Het nummer, dat Lang samen met artiest ‘Antybanty’ en tevens jeugdvriend heeft gemaakt, valt in de smaak bij een aantal collega-voetballers. Zo reageert Charles de Ketelaere, met wie Lang de Belgische competitie een paar seizoenen ‘heet’ heeft gemaakt, met ‘hard’ onder de post op Instagram. Ook Teun Koopmeiners is onder de indruk. De Oranje-international reageert met een vuur emoji. Onder de post van woensdagavond liet een aantal andere profvoetballers al van zich horen. “Hahahah jaja daar is tie hoor”, reageerde Feyenoord-verdediger Quilindschy Hartman. Denzel Dumfries antwoordde met twee lachpoppetjes, terwijl Justin Kluivert hoge verwachtingen heeft. “Platina gaan al”, aldus de oud-Ajacied.

Beluister het nummer op Spotify.