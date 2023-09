'Onrust groeit in United-kleedkamer: Ten Hag behandelt lievelingetjes anders'

Een groeiend aantal spelers van Manchester United begint de kritiek van Erik ten Hag beu te worden, zo bericht Manchester Evening News. De Nederlandse trainer heeft zich de laatste tijd meermaals negatief uitgelaten over zijn ploeg. Het zou sommige spelers ook een doorn in het oog zijn dat de ‘lievelingetjes’ van Ten Hag gevrijwaard blijven van kritiek.

Manchester United is het seizoen met vier nederlagen in zes wedstrijden slecht begonnen. Deze week ging de Engelse topclub in de Champions League met 4-3 onderuit bij Bayern München. Na afloop beklaagde Ten Hag zich over het feit dat zijn ploeg de doelpunten wel heel makkelijk weggaf. Hoewel de trainer de spelers die de fouten maken doorgaans niet bij naam noemt, wijst hij wel vaak op het onvermogen van zijn spelers om ‘de regels op te volgen’.

Bronnen in de kleedkamer melden aan Manchester Evening News dat een aantal spelers het idee heeft Ten Hag bepaalde spelers nooit aanpakt, terwijl anderen routinematig te maken krijgen met de kritiek van de oud-trainer van Ajax. Ook zouden spelers het gevoel hebben dat het tactische plan van Ten Hag moeilijk uit te voeren is nu Antony voor onbepaalde tijd afwezig is.

Antony, de duurste aankoop van Ten Hag, wordt door zijn ex-vriendin Gabriela Cavallin beschuldigd van mishandeling en wordt in afwachting van het onderzoek buiten de selectie gehouden. Dat is een hard gelag voor de Nederlandse trainer, daar de Braziliaanse aanvaller een van de weinig spelers van de selectie van Manchester United is die als rechtsbuiten uit de voeten kan.