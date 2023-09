Ontwikkelingen in voetbalshirt-land: 'Mensen kopen ze toch wel, dat is zorgelijk'

Feyenoord heeft vrijdagochtend het nieuwe tenue gepresenteerd, het vierde wedstrijdshirt van dit seizoen. De laatste jaren is het een trend geworden voor clubs om steeds meer shirts aan de man te brengen, maar de shirts worden ook steeds duurder. “Clubs proberen steeds meer redenen te bedenken om shirts, soms zelfs eenmalig, te dragen”, aldus sportmarketeer Rowin Bouwmeester.

“Het is een trend dat clubs veel meer afwijken van het normale concept van een thuisshirt en uitshirt. Een derde shirt was voor sommige clubs al vrij nieuw jaren geleden, inmiddels ben je soms de tel kwijt. Toch vind ik dat geen hele gekke ontwikkeling, zeker niet als je shirts koppelt aan een speciale actie of een (goed) doel. Je ziet ook steeds vaker dat supporters of kidsclubs mogen meehelpen aan het ontwerp van een shirt, een goede manier om aandacht te vragen voor een onderwerp.”

Het nieuwe, vierde shirt van Feyenoord kost met een naam, nummer en Champions League-badge €117,50. Een duur geintje dus, zeker als je eigenlijk alle shirts in je verzameling compleet wilt hebben. “Sommige mensen maken er een levensdoel van om alle shirts bij elkaar te verzamelen”, vertelt Bouwmeester aan FCUpdate. Een van die mensen is Wesley van der Heiden, hij is een fanatieke Feyenoord-verzamelaar die er een krankzinnige verzameling op nahoudt. Ook het vierde shirt zal hij toe gaan voegen aan zijn collectie.

“Alleen niet de fanshop-variant. De club heeft namelijk voor spelers een speciale pro-versie, die wil ik natuurlijk wel in mijn verzameling hebben”, zegt de 31-jarige verzamelaar. Maar hij snapt ook wel dat het niet voor iedereen weggelegd is om alle shirts te hebben. “Ik heb op dit soort dagen altijd medelijden met de gezinnen met drie of vier kinderen. Het is niet meer te betalen, maar een gedragen shirt wordt nog herinnerd. Welk fanshopshirts, dat nu voor bakken met geld te koop is, wordt over tien of twintig jaar nog herinnerd?”

Daarnaast gaat de kwaliteit van de shirts volgens hem ook achteruit. “Ik heb genoeg shirts waarvan je denkt ‘deze zitten helemaal niet lekker’, maar ze blijven wel lang mooi. Ik heb gehoord dat de Castore-shirts na een aantal keer wassen al verkleuren en dat de bedrukking eraf valt. Maar het zorgelijke is, dat mensen hem toch wel gaan halen. Massa is kassa, dat is wel heel jammer.”

Het lijkt allemaal leuk, zo veel shirts in alle geuren en kleuren onder de regenboog. Maar voetbal wordt op deze manier een hele dure hobby, dat zorgt voor problemen in de portemonnee van veel Nederlanders.

Op de site van het Nibud, een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens, is te lezen dat een 'substantiële groep mensen' het afgelopen jaar te maken heeft gehad met één of meer betalingsproblemen. "Het zorgwekkendst is echter de groeiende groep jongvolwassenen tot 35 jaar die problemen ondervindt. Zij lijken het hardst getroffen te worden door de stijging van de vaste lasten", zo signaleert het Nibud.

Een zorgwekkende ontwikkeling, de prijsstijgingen in de stadions helpen daar niet aan mee. Recent riep de F-Side, de harde kern van Ajax, op tot een boycot de catering in het stadion vanwege de prijsstijgingen. Voor een biertje ging je vijftig cent per beker meer betalen, frisdrank kreeg een stijging van zo’n 25 cent en een draagkarton was gratis maar kost nu ook 25 cent in het stadion van de recordkampioen.

Jongvolwassenen, een groep die goed vertegenwoordigd is in de Nederlandse stadions, zijn veel vatbaarder voor de verleidingen die in stadions en op sociale media te vinden zijn. “Wij hebben niet specifiek onderzoek gedaan naar de uitgavenpatronen en verleidingen in voetbalstadions, maar de dingen die wij waarnemen in de samenleving zijn natuurlijk ook van toepassing op de voetballiefhebbers”, aldus Nibud-woordvoerder Max Pijnenburg.

Dus het drinken én de merchandise in stadion worden steeds duurder, ook de tickets kunnen rekenen op een flinke stijging. Vorig seizoen kwam SV De Feijenoorder, een supportersvereniging van Feyenoord, met een statement. "Voor de meeste vakken is een prijsstijging van om en nabij de 20% geregistreerd. Dit is onacceptabel", is te lezen op de site. "Begrijp ons niet verkeerd: enerzijds is het is logisch dat Feyenoord in financieel zwaar weer verkeert door financieel verkeerde keuzes in combinatie met de coronacrisis. Het is dus vanzelfsprekend dat Feyenoord extra inkomsten probeert te genereren om het boekjaar recht te trekken. Echter, Jan Modaal moet nooit het kind van de rekening worden bij een volksclub."

Duurdere kaartjes, duurder drinken en duurdere (en meer) shirts. Hoe kan je dan kosten besparen? Niet naar een wedstrijd gaan klinkt logisch, maar is natuurlijk minder leuk. Toch is er een flinke stijging in het aantal mensen dat via de televisie een wedstrijd volgt. Tussen 2014 en 2019 groeide dat aantal met 60 procent. Maar wil je nog meer kosten besparen? Dan kan je tegenwoordig ook via de illegale manier aan voetbalshirts komen.

“Dat klinkt veel heftiger dan dat het is, maar als je een vader met kinderen bent ben je duizenden euro’s kwijt om jezelf en je kinderen in elk nieuwe tenue te steken. Dat is ook wel de zwakte van de voetballerij, we hebben nu eenmaal te maken met supporters die zo verbonden zijn met hun club dat ze alles kopen wat los en vast zit. Alsof clubs er misbruik van willen maken. Er zijn maar weinig dingen waarmee wij zo emotioneel betrokken zijn als onze voetbalclub”, legt Bouwmeester uit.

“Eerst denken we rationeel na over hoe duur het is, en dat we al shirts hebben. Maar dan zien we onze vrienden met het shirt en onze grote helden die wedstrijden winnen in de shirts, uiteindelijk trekt dat iemand dan ook over de streep. Dat zie je niet veel in andere branches. Het is toch een beetje de fear of missing out”, concludeert de sportmarketeer.