Opmerkelijke actie van Mislintat krijgt mogelijk flink financieel staartje bij Ajax

Ajax moet mogelijk financieel behoorlijk bloeden voor de transfer van . De linksachter besloot om op het laatste moment in de transferwindow te switchen van zaakwaarnemer, naar verluidt onder druk van Sven Mislintat, destijds nog in dienst van de Amsterdammers. De oude belangenbehartiger van Sosa is daarom in de pen geklommen.

Makelaarskantoor CAA Stellar verdedigde tot die switch de belangen van Sosa en liep door deze opmerkelijke actie van Mislintat een behoorlijke pot met geld mis. De Telegraaf weet dat Ajax daarom een pittige e-mail heeft ontvangen aan het adres van financieel directeur Susan Lenderink om de financiële schade te vergoeden, die het door Mislintat opgelopen heeft.

Artikel gaat verder onder video

Sosa zou volgens Mislintat alleen de overstap naar Ajax kunnen maken, als hij zou wisselen van makelaarskantoor. Niet alleen dat was schandelijk, stelt CAA Stellar. “Kopende clubs horen een document op te vragen, waaruit blijkt dat de speler inderdaad toestemming aan de agent heeft gegeven om de deal te doen”, schrijft de ochtendkrant. Dat is aan het adres van CAA Stellar niet gebeurd, waardoor die nu als bijlage toegevoegd is.

Ajax heeft wel al onderzoeken lopen tegen Mislintat en Arthur Beck, die belangen heeft in het eigen bedrijf van de vertrokken Duitse technisch directeur. Het is niet bekend wat de eisen zijn van CAA Stellar aan het adres van de Amsterdammers. Als blijkt dat Mislintat daadwerkelijk niet volgens de regels heeft gehandeld, kan het zijn dat de gevolgen voor Ajax, bij wie de ‘td’ in dienst was, nog groter worden.