Opmerkelijke juichactie Arne Slot in de ArenA verklaard: 'Daar zat alles in'

Het was een opvallend moment tijdens de laatste 35 minuten van Ajax - Feyenoord die woensdagmiddag werden uitgespeeld: het juichen van Feyenoord-trainer Arne Slot na de 0-4 van Santiago Giménez. De oefenmeester leek daarbij een gebaar te maken richting de Ajax-bank. In de AD Voetbalpodcast komt Feyenoord-watcher Mikos Gouka met een verklaring.

Nadat De Klassieker op zondag bij een 0-3 voorsprong voor de Rotterdammers definitief werd gestaakt, stond Slot de media balend te woord. Zijn elftal had nog veel verder kunnen uitlopen omdat Ajax drie dagen voor het duel in de Johan Cruijff ArenA nog diep had moeten gaan in het Europese duel met Olympique Marseille, zo redeneerde de trainer. Kort na de wedstrijd was uiteraard nog niet duidelijk wanneer het restant zou worden uitgespeeld, maar Slot trok alvast een duidelijke conclusie: "De competitievervalsing is er sowieso al enorm doordat dit gebeurd is. Nu is de vraag wat de KNVB gaat bepalen om dit tot een minimum te beperken", sprak hij voor de camera's van ESPN.

Het zou dus uiteindelijk woensdag worden. Na nog geen vier minuten spelen voltooide Giménez, die zondag al twee keer doel trof, zijn hattrick. Dit tot grote vreugde van zijn trainer: Slot juichte uitbundig en leek daarbij een gebaar te maken richting de bank van Ajax, waar Maurice Steijn de volgende klap gelaten over zich heen liet komen. "Daar komt toch ook wel een tikkie frustratie los", was het veelzeggende commentaar op ESPN.

"Daar zat alles in", zegt Gouka in gesprek met Etienne Verhoef. "De frustratie dat hij terug moet, zondag zei hij ook letterlijk dat ze iets is ontnomen. 0-3 voor, Ajax hing letterlijk in de touwen. Ze hadden door kunnen gaan, het had 0-4 of 0-5 kunnen zijn. Maar ik denk ook de opluchting." Ajax kreeg namelijk de kans om zich opnieuw op te laden voor het laatste halfuur, al zat een ommekeer er uiteindelijk geen moment in: "Achteraf kun je zeggen: het was een volstrekt kansloze missie voor Ajax, maar stel dat ze toch heel snel een goal hadden gemaakt, dan had het misschien toch een zenuwachtige wedstrijd voor Feyenoord kunnen zijn", merkt Gouka op.