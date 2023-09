Oppermachtig Arsenal zet PSV met beide benen op de grond

PSV is er woensdagavond niet in geslaagd om punten te pakken in de eerste wedstrijd van de poulefase Champions League. Door doelpunten van Bukayo Saka, Leandro Trossard, Gabriel Jesus en Martin Ødegaard wist Arsenal overtuigend met 4-0 te winnen in het Emirates Stadium. De andere wedstrijd in Groep B, tussen Sevilla en RC Lens, eindigde in 1-1.

In de eerste minuut van de wedstrijd was het eerste gevaar van PSV een feit. Via de linkerflank brak Noa Lang door en schoot in de korte hoek op David Raya. Niet veel later leek aan de andere kant Saka door te breken, maar hij werd op tijd verdedigd door Olivier Boscagli. De dreiging bleef vervolgens komen van the Gunners en dit resulteerde al snel in een doelpunt. Na een hard schot van Ødegaard kwam de bal in de rebound terecht voor de voeten van Saka. Hij schoot de bal van dichtbij hard binnen en liet Walter Benitez kansloos. Zo had Arsenal al vroeg in de wedstrijd een voorsprong te pakken.

In de minuten die volgden leek PSV even aanspraak te maken op een strafschop. Een potentiële handsbal in het strafschopgebied werd door de VAR weggewuifd. Hierna was Arsenal weer aan de beurt. Na een snelle counter kwam de bal via Saka bij Trossard terecht. De Belg twijfelde niet en schoot met een bekeken schot in de verre benedenhoek raak. Na twintig minuten spelen stond het zodoende al 2-0 in het voordeel van Arsenal. PSV probeerde het in de fase hierna wel, maar bleek niet in staat om aanvallend écht dreigend te worden. Het was dan ook Arsenal dat de volgende kansen kreeg.

Spits Gabriel Jesus stuitte op Benitez en uit de hoekschop die volgde kopte verdediger Gabriel van dichtbij naast. Hier bleef de aanvalsdrang van Arsenal niet bij. Ongeveer vijf minuten voor rust kwam een geweldige pass van Gabriel terecht bij Trossard. Hij kreeg de bal vervolgens bij Gabriel Jesus, die de bal aannam en hard binnen pegelde: 3-0. Zo ging de formatie van coach Peter Bosz met een pijnlijke achterstand de kleedkamer in.

In het begin van de tweede helft was het nog steeds Arsenal dat de betere ploeg was, al leidde dit niet toch echte kansen. PSV probeerde aanvallend meer voor elkaar te krijgen dan in de eerste helft, maar wist niet verder te komen dan een makkelijk te pakken afstandsschot van Johan Bakayoko. Rond de zestigste minuut was het Arsenal dat bijna op een 4-0 voorsprong kwam. Invaller Reiss Nelson kreeg de bal in het strafschopgebied bij Kai Havertz, die vervolgens Gabriel Jesus aanspeelde. De Braziliaan raakte de bal niet lekker en schoot van dichtbij naast.

In de hoop nog iets te kunnen forceren in het laatste kwart van de wedstrijd, bracht Peter Bosz Hirving Lozano en Malik Tillman binnen te lijnen. Het werd echter al snel duidelijk dat ook zij het tij niet konden keren. Twintig minuten voor tijd kreeg Ødegaard ontzettend veel ruimte om aan te leggen van buiten het strafschopgebied. Hij schoot hard in de verre hoek raak en werd zo de vierde speler van Arsenal op het scoreformulier. Na dit doelpunt schakelde Arsenal een versnelling terug. Ook PSV wist niet meer gevaarlijk te worden. Hierdoor bleef het bij een 4-0 stand na negentig minuten.

Mocht PSV zicht willen houden op de plekken die recht geven op de knock-outfase van het miljardenbal, dan zal er over twee weken in eigen huis gewonnen moeten worden van Sevilla. Arsenal zal afreizen naar Frankrijk en de perfecte score proberen te behouden tegen RC Lens.