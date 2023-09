Oranje dankt Wout Weghorst en zet belangrijke stap richting EK

Het Nederlands elftal heeft een belangrijke stap gezet richting kwalificatie voor het EK. De moeilijke uitwedstrijd tegen Ierland werd zondagavond met 1-2 gewonnen in Dublin. Oranje boog een 1-0 achterstand om dankzij doelpunten van Cody Gakpo (strafschop) en invaller Wout Weghorst.

Na de eenvoudige zege tegen Griekenland (3-0) voerde bondscoach Ronald Koeman tegen de Ieren enkele wijzigingen door. De plek van de geblesseerde Lutsharel Geertruida werd ingenomen door Matthijs de Ligt, en daarnaast waren er ook basisplaatsen voor Donyell Malen en Mats Wieffer. Na slechts twee minuten verijdelde de Feyenoord-middenvelder een enorme doelpoging van de Ieren na een foutieve inspeelpass van Mark Flekken. Vervolgens blonk hij echter vooral in negatieve zin uit. Alle Oranje-spelers hadden in de openingsfase veel moeite met de druk van de Ieren, maar de Feyenoorder ging het vaakst in de fout. Het was echter een ongelukkige fout van Virgil van Dijk die tot de verdiende 1-0 voor de thuisploeg leidde. Bij een Ierse corner kreeg de Nederlandse aanvoerder de bal op de arm, waarna Adam Idah de gegeven penalty benutte.

De Nederlandse gelijkmaker viel eveneens uit een penalty. De hardwerkende Cody Gakpo stuurde Denzel Dumfries geweldig weg, waarna de back in het strafschopgebied over het been van de inkomende Gavin Bazunu ging. De Ierse doelman kreeg nog een vinger tegen de penalty van Gakpo, maar kon de 1-1 niet voorkomen. De thuisploeg, die in deze wedstrijd streed voor zijn laatste kans in poule B liet zich daardoor niet van de wijs brengen. Hoewel de techniek niet altijd daar was, werd dat ruimschoots gecompenseerd door een enorme inzet. Dit zorgde voor veel onrust en onnauwkeurigheid in de ploeg van Koeman, met name in de defensie. Virgil van Dijk mocht in een duel met Adam Idah van geluk spreken dat de Bosnische scheidsrechter zijn kant koos, terwijl Matthijs de Ligt zich met de bal vaak geen raad wist met de bal.

Toch kreeg Nederland de beste mogelijkheden. Donyell Malen benutte zijn snelheid goed, maar stuitte voor rust tweemaal op het lichaam van Bazunu. Na rust werd hij in de aanval vergezeld door Wout Weghorst, die na een slimme loopactie van Denzel Dumfries overtuigend de 1-2 binnenschoot. De wedstrijd was inmiddels gekanteld: Nederland had de wedstrijd in handen genomen en kon tot ver op de Ierse helft vaak rustig combineren. Dit leidde tot verscheidene aanvallen, maar in het strafschopgebied kwam de bal nooit bij de juiste man terecht. Aan de andere zijde kwamen The Boys in Green weinig meer tot dreiging: de ‘begeisterung’ van de eerste helft leek een beetje verdwenen te zijn.

In minuut 75 kwam er echter langzaam een Iers slotoffensief op gang. Nederland werd opnieuw naar achteren gedrukt, maar ditmaal leek de verdediging iets stabieler dan in de eerste helft. Nog steeds leek er soms de nodige paniek te zijn, maar ballen werden wel gemakkelijker weggewerkt. Uiteindelijk bleven Ierse kansen uit, waardoor Nederland met een 1-2 overwinning de tweede plaats in poule B steviger in handen neemt.