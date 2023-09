Oranje-invaller laat grootse indruk achter: 'Hij maakte een wereld van verschil'

Jeroen Stekelenburg is erg onder de indruk van de invalbeurt van Tijjani Reijnders tijdens het EK-kwalificatieduel tussen Ierland en Nederland. De middenvelder debuteerde een paar dagen eerder in de thuiswedstrijd tegen Griekenland in Oranje en kwam in Ierland meteen na de rust binnen de lijnen. Volgens Stekelenburg had de smaakmaker van AC Milan direct impact.

Reijnders transfereerde afgelopen zomer van AZ naar AC Milan en veroverde meteen een basisplaats in Italië. De middenvelder kreeg lovende kritieken voor zijn eerste optredens in de Serie A en verdiende andermaal een uitverkiezing voor Oranje. Reijnders was er in juni ook al bij, maar toen liet bondscoach Ronald Koeman hem nog buiten de selectie voor de ontmoetingen met Kroatië en Italië in de Final Four van de Nations League.

In de kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland maakte Reijnders wél zijn opwachting en in en tegen Ierland mocht hij zelfs een hele helft opdraven. Stekelenburg is erg lovend over de invalbeurt van de oud-speler van AZ. “Ik had niet verwacht dat Koeman meteen terug zou gaan naar 4-3-3, maar dat pakte natuurlijk wel ontzettend goed uit. De angel was eigenlijk meteen uit het spel van de Ieren. Dat viel nog het meeste op, dat de storm van de Ieren eigenlijk meteen voorbij was vanaf minuut één in de tweede helft. En ik vond wel dat Reijnders naast Frenkie de Jong een enorm groot verschil maakte”, zegt de verslaggever in de NOS Voetbalpodcast.

“Hij is rustig aan de bal, doet weinig dingen verkeerd. Hij is een extra optie als je De Jong vastzet”, vervolgt Stekelenburg. “Hij kan ook prima mensen wegsteken, op alle manieren het team aan het voetballen brengen. Dat was in de eerste helft natuurlijk wel anders, want Wieffer speelde niet zijn gelukkigste wedstrijd ooit.” Daar is Arno Vermeulen het mee eens. “Ik vond hem traag en problemen hebben om in het tempo te komen in de eerste helft”, zegt Vermeulen over het optreden van de Feyenoord-middenvelder.

Of Reijnders nu de ideale partner is voor De Jong op het middenveld? Jeroen Elshoff wil nog niet al te hard van stapel lopen. “Het is heel vroeg, bekijk het gewoon per keer.”

