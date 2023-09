Orkun Kökcü ziet gelijkenissen: 'Hij is net als Arne Slot'

Orkun Kökcü verliet deze zomer Feyenoord om naar SL Benfica te trekken. Daar kreeg hij te maken met de voormalig trainer van PSV, Roger Schmidt. De Turks international ziet veel gelijkenissen met zijn vorige trainer in De Kuip en dat maakte de aanpassing enigszins gemakkelijk.

“Roger Schmidt is net als Arne Slot iemand die uitgaat van balbezit, dus dat is niet zo’n overgang”, merkte Kökcü in een interview met het Algemeen Dagblad op. “En aan het leven in Portugal wen je ook snel, moet ik zeggen. Dat heb ik snel opgepikt.’’

“Ik heb een weekje tijd nodig gehad om een beetje te wennen”, vervolgt Kökcü. “Maar eigenlijk is het na mijn transfer vrij snel goed gegaan. Benfica is net als Feyenoord een topclub en dus heb je in de competitie veel de bal. (...) Ik weet niet of iedereen in Nederland zich realiseert hoe groot deze club is."

Toch zijn er ook verschillen tussen de Primeira Liga en de Eredivisie, merkt Kökcü. “In Nederland komen relatief kleine clubs soms ook met aanvallende intenties naar een wedstrijd tegen een titelfavoriet. Ze spelen dan behoorlijk open, maar dat is in Portugal niet het geval. De kleinere clubs gaan ver terug en daar moet je dan een oplossing voor vinden.”