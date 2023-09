Oude vos Chiellini verliest zijn streken niet: bizarre actie in Los Angeles

mag dan 39 zijn en de Europese velden hebben verruild voor Los Angeles FC in de Verenigde Staten, van rustig afbouwen is bepaald geen sprake. De spijkerharde verdediger speelde woensdag met zijn club in de Campeones Cup tegen het Mexicaanse Tigres UANL en kreeg het in die wedstrijd aan de stok met tegenstander Sebastian Cordova.

We zien Chiellini zoals we hem maar al te goed kennen: druk gebarend en bloedfanatiek. Cordova krijgt op een zeker moment zelfs een bal tegen zich aangeschoten, wat de Italiaan op een reprimande van de scheidsrechter komt te staan. Het duel zou uiteindelijk in een 0-0 gelijkspel eindigen, waarna de Mexicanen na strafschoppen aan het langste eind trokken: 4-2. Timothy Tillman, de oudere broer van PSV'er Malik, was één van de twee LA-spelers die faalden vanaf de stip.