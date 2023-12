Giorgio Chiellini hangt na 827 wedstrijden zijn zaag aan de wilgen

Aan de voetballoopbaan van (39) komt na liefst 23 seizoenen een einde. De spijkerharde verdediger, die in het verleden furore maakte bij Juventus en de nationale ploeg van Italië, maakt via social media bekend dat de wedstrijd tussen zijn club Los Angeles FC en Columbus Crew van afgelopen zaterdag zijn allerlaatste als prof is geweest.

Dat betekent dat Chiellini er niet in geslaagd is om in zijn 827ste wedstrijd als prof zijn 24ste prijs te winnen. Zijn afscheidswedstrijd was namelijk de finale van de Amerikaanse play-offs; Chiellini speelde de hele wedstrijd maar kon niet voorkomen dat de club uit Californië met 2-1 verloor van de tegenstander uit Ohio.

Chiellini brak begin deze eeuw door bij Livorno, waarmee hij in het seizoen 2001-02 beslag legde op de titel in de Serie C. Fiorentina haalde hem in 2004 naar de Serie A, na een enkel seizoen in Florence lijfde Juventus hem in de zomer van 2005 in. Hij zou uiteindelijk zeventien seizoenen voor De Oude Dame uitkomen en daarin onder meer negen keer kampioen van Italië worden. Bij de club uit Turijn vormde hij jarenlang een succesvol duo met collega-routinier Leonardo Bonucci, die inmiddels uitkomt voor Union Berlin.

Europees kampioen

Met het duo Chiellini - Bonucci in de basis legde Italië bovendien in 2021 beslag op de Europese titel door op Wembley af te rekenen met Engeland. Een afscheid van de nationale ploeg op een dergelijk hoogtepunt was echter niet aan Chiellini besteed: de spijkerharde verdediger ging nog tot juni 2022 door als international. Uiteindelijk zwaaide hij af na de met 0-3 verloren wedstrijd tussen de kampioen van Zuid-Amerika, Argentinië, en die van Europa. Chiellini begon als bassispeler aan zijn 117e en laatste interland en maakte in de rust plaats voor Manuel Lazzari.