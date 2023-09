Pijnlijke woorden over Ajax-speler Berghuis na interview: 'Dit had het wel verwacht van hem'

Het interview van over Ajax-trainer Maurice Steijn kwam voor Willem van Hanegem niet als verrassing. Volgens De Kromme is dit het gedrag wat hij ook bij Feyenoord heeft laten zien onder Dick Advocaat.

“Ik weet niet of het eerlijk is”, begon Van Hanegem in de podcast Willem&Wessel van het Algemeen Dagblad. “Ik had het wel verwacht van hem. Ik had het niet andersom verwacht. Dat heb je bij Feyenoord gezien. Dick heeft alles eraan gedaan en hem alles gegeven, waardoor hij zich kon ontplooien. En toch als je sommige dingen zag, begon hij alleen maar te zaniken over de trainer.”

En dat terwijl Berghuis zijn overgang naar Ajax mede aan Advocaat te danken heeft. “Dick gaf hem alles. Alle ballen moesten naar hem. Berghuis is een goede speler, maar hij moet niet zo lopen zaniken. Of zeg het dan eerlijk, maar dat doen maar weinig spelers”, weet het icoon van Feyenoord.

Ook Ajax-watcher Mike Verweij vindt dat Berghuis wat goed te maken heeft richting Steijn. “Hoe hij de trainer heeft laten vallen, dat is heel ongepast”, zei Verweij in de Kick-Off-podcast over de actie van de reservecaptain van de Amsterdammers. “Hij had ook kunnen zeggen: voor deze trainer gaan we nog door het vuur. We gaan er het beste van maken.”