Kees Kwakman hoort interview van Steven Berghuis: 'Maar dat kan hij niet zeggen'

Kees Kwakman begrijpt waarom niet helemaal eerlijk was tijdens zijn interview na het restant van De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Berghuis werd na afloop voor de camera van ESPN gevraagd naar zijn mening over Maurice Steijn. De aanvallende middenvelder noemde het een ‘moeilijke’ vraag en wilde er geen antwoord op geven.

Berghuis maakte in de zomer van 2021 de pikante overstap van Feyenoord naar Ajax. De linkspoot veroverde in zijn eerste seizoen in Amsterdam meteen de landstitel en bereikte de knock-outfase van de Champions League. Maar een passend vervolg kreeg zijn succesvolle eerste seizoen niet. Ajax eindigde vorig seizoen op een zeer teleurstellende derde plaats en is er nog niet in geslaagd de zure nasmaak daarvan weg te spoelen. Integendeel zelfs: Ajax haalde slechts vijf punten uit de eerste vijf duels en staat daardoor veertiende in de Eredivisie.

Berghuis moest de eerste drie competitieduels aan zich voorbij laten gaan wegens een schorsing, maar kon daarna niet voorkomen dat er kansloos werd verloren van FC Twente (3-1) én Feyenoord (0-4). De linkspoot werd woensdag na afloop van het restant van De Klassieker gevraagd of hij zijn mening over Steijn wilde geven, maar liet een antwoord achterwege. “Je hebt altijd wel fases in je carrière dat je bij je club in een slechte fase zit. Dat er dan op een gegeven moment wordt gevraagd of de trainer wel moet blijven en of de spelers nog achter de trainer staan. Voor een speler is dat ontzettend moeilijk”, liet Kwakman zich er woensdagavond in Voetbalpraat over uit.

“Die vraag krijg je alleen maar als het slecht gaat”, vervolgde de analist. “Op zo’n moment vind je vaak als speler ook dat de staf er iets aan kan doen, omdat je het samen doet. Het was eigenlijk niet zo gek geweest als Berghuis had gezegd: de staf is hier ook schuldig aan, ook verantwoordelijk. Maar dat kan hij niet zeggen.” Daar waren Marciano Vink en Milan van Dongen, woensdag namens ESPN te gast in de Johan Cruijff ArenA, het niet mee eens. Volgens hen liet Berghuis duidelijk ‘niet het achterste van zijn tong’ zien. Kwakman denkt dat Berghuis geen speler is die het allemaal op zich af laat komen. “Ik denk dat hij ook heel erg bezig is met hoe het staat op het veld. Ik vind zijn analyses na afloop altijd top. Goed, inhoudelijk. Dus ik denk dat hij ook een speler is die vindt dat ze ergens meer op moeten trainen of de staf meer daarmee bezig moet zijn. Ik denk dat hij daar wel een idee over heeft.”