Van Dongen en Vink kritisch op Ajacied: 'Door niks te zeggen, zegt hij juist heel veel'

Marciano Vink en Milan van Dongen zijn van mening dat zijn interview na afloop van het restant van De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord anders had moeten aanpakken. Berghuis werd door Hans Kraay jr. gevraagd naar zijn mening over Maurice Steijn, maar daar wilde hij geen antwoord op geven. Vink en Van Dongen vinden dat de Oranje-international dat wél had moeten doen.

“Dat vind ik een moeilijke vraag, Hans. Dat is ook niet aan mij. Wat moet ik daarop zeggen? Dat is voor andere mensen om dat te beoordelen”, reageerde Berghuis in de mixed-zone op de vraag van Kraay jr. wat zijn mening is over Steijn. De toekomst van de Hagenaar hangt al weken aan een zijden draadje. De kritiek is de afgelopen dagen verder toegenomen en die zal er na de oorwassing tegen Feyenoord voorlopig niet minder op worden. Berghuis liet zich desondanks niet uit over zijn trainer.

Het antwoord van de aanvallende middenvelder, die in De Klassieker tegen Feyenoord stond opgesteld als rechtsbuiten, is voer voor discussie. Vink en Van Dongen zijn van mening dat Berghuis er niet zo omheen had moeten draaien. “Het is natuurlijk ook een moeilijke vraag, wat je van de trainer vindt. Maar je kan ook zeggen: de trainer heeft het moeilijk met zoveel aankopen, de chaos die nu heerst bij Ajax en ik heb dat vertrouwen. Maar dat zei hij niet”, waren de woorden van ESPN-presentator Van Dongen.

Vink sluit zich daarbij aan. “Nee, dat zei hij niet. Hij was er ook heel zorgvuldig omheen aan het praten. En dat valt eigenlijk nog meer op dan als je gewoon zegt wat je vindt. Want eigenlijk zeg je door niks te zeggen juist heel veel. Dit is een simpele vraag”, aldus de analist. Mario Been nam het daarentegen op voor Berghuis en begrijpt wel waarom hij niet de waarheid vertelde. “Of hij is murw geslagen. Ja hij is aanvoerder van Ajax, maar je wil misschien ook niet het achterste van je tong laten zien”, zei de oud-trainer van onder meer Feyenoord en NEC.