Polen zet bondscoach die in 2016 nog Europees kampioen werd al na zes wedstrijden op straat

De Poolse voetbalbond heeft woensdagmiddag bevestigd dat bondscoach Fernando Santos (68) per direct op straat is gezet. De Portugees stond nog maar zes wedstrijden aan het roer.

Polen bereikte afgelopen winter tijdens het WK in Qatar nog de kwartfinale, maar moet de komende tijd vol aan de bak om kans te houden op deelname aan het EK van volgend jaar in Duitsland. Het Oost-Europese land bezet in groep E momenteel de vierde plaats. Het haalde slechts zes punten uit de eerste vijf kwalificatieduels, vier minder dan Albanië. Dat land was afgelopen zondag met 2-0 te sterk voor Polen, dat eerder in de kwalificatiereeks al verloor van Tsjechië (3-1) én Moldavië (3-2).

Het vertrek van Santos mag met recht een 'bliksemontslag' worden genoemd. De Portugees werd begin dit jaar aangesteld als bondscoach, nadat hij niet lang daarvoor was ontslagen bij de Portugese nationale ploeg. Santos had zijn land in de zomer van 2016 naar de Europese titel geloodst. Op de eindtoernooien die volgden kon Portugal echter weinig potten breken. Zo werd het land tijdens het WK van 2018 in Rusland al in de achtste finales uitgeschakeld. In Qatar vond het in de kwartfinales z’n Waterloo. Marokko was met 1-0 te sterk, waarmee een einde kwam aan het toernooi waarin Santos opzichtig botste met sterspeler Cristiano Ronaldo.

Polen zou niet het eerste Europese land zijn wat door de slechte resultaten in de afgelopen interlandperiode afscheid neemt van z'n bondscoach. Duitsland kondigde afgelopen zondag aan niet verder te gaan met Hans-Dieter Flick. De trainer kon zijn spullen pakken na het dramatische optreden tegen Japan (1-4). Louis van Gaal is één van de kandidaten om Flick op te volgen bij de Duitse nationale ploeg.