'Positie Steijn bij Ajax niet langer houdbaar, nog één noodoplossing genoemd'

Maurice Steijn zou een beroep moeten doen op zijn oude leermeester Henk ten Cate. De Telegraaf komt donderdagochtend met het bericht dat de positie van de oefenmeester van Ajax niet langer houdbaar is, tenzij hij een samenwerking aangaat met een man als Ten Cate.

Dat staat te lezen in de ochtendeditie van de landelijke krant. “De pijlen richten zich met de meest dramatische competitiestart sinds 1964 (!) inmiddels op hoofdtrainer Maurice Steijn als volgende slachtoffer. Zijn positie is niet lang meer houdbaar als je ziet hoe doods zijn Ajax voor de dag komt”, wordt de situatie in de Arena besproken.

“Steijn staat bekend als een goede communicator, een teambuilder, maar als dit het resultaat is van zijn harde werk, dan valt er nauwelijks meer te ontkomen aan de meest drastische maatregel: ontslag”, concludeert de ochtendkrant. “Wie als trainer zo’n kwetsbaar elftal zonder een greintje zelfvertrouwen met deze zelfmoordtactiek het veld in stuurt, geeft het signaal af dat hij bijna smeekt om ontslagen te worden.” Het interview dat Steven Berghuis na het duel gaf, sprak eveneens boekdelen.

“Van Halst zou er wijs aan doen als hij kenners als Louis van Gaal en ex-trainer Henk ten Cate van Ajax zou consulteren”, oppert De Telegraaf. “De laatste zou eventueel zelf een rol kunnen spelen en misschien worden toegevoegd aan de technische staf. Ten Cate heeft gewerkt met de speler Maurice Steijn bij NAC, is nationaal en internationaal gelouterd als coach, durft keiharde beslissingen te nemen en staat volledig blanco tegenover de huidige selectie van Ajax. Tegenover de spelers die er al waren en tegenover de aankopen van Mislintat, want dat zicht is bij Steijn vertroebeld. (…) Of Ten Cate zijn oude pupil Steijn en/of Ajax wil helpen, daarover bestaat geen enkele twijfel.”