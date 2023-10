PSV wint ook van FC Volendam en behoudt perfecte score in Eredivisie

PSV heeft zaterdagavond in eigen huis met 3-1 gewonnen van FC Volendam. De formatie van trainer Peter Bosz domineerde de hele wedstrijd, maar vergat dit uit te drukken in cijfers. Bij PSV maakten Noa Lang, Guus Til en Malik Tillman de doelpunten. Namens Volendam scoorde Calvin Twigt uit een strafschop. Na zeven speelrondes staat PSV met 21 punten nog steeds foutloos bovenaan, terwijl Volendam met één punt laatste staat.

Al vroeg in de wedstrijd was het Patrick van Aanholt die de eerste grote kans kreeg. Nadat hij via de linkerflank doorbrak, schoot hij van dichtbij op doelman Mio Backhaus. Niet veel later was het wél raak voor PSV. Johan Bakayoko kreeg de bal bij Lang, die vervolgens verwoestend uithaalde en Backhaus te kijk zette. De Duitse doelman kreeg de bal recht op hem af, maar blunderde doordat hij niet tijdig wist te reageren op het schot. Na amper twintig minuten spelen was het bijna Ismael Saibari die het tweede doelpunt van de avond maakte. Lang gaf de bal op een presenteerblaadje, maar de middenvelder schoot de bal tegen een verdediger aan. Ook het schot van Luuk de Jong wat daarna volgde miste het doel.

Halverwege de eerste helft leek De Jong wel te gaan scoren. Een voorzet op maat kwam tegen het hoofd van de kopsterke spits, maar zijn poging miste precisie en was een makkelijke prooi voor Backhaus. Voor de Eindhovenaren leek het een kwestie van tijd tot ze het tweede doelpunt van de avond zouden maken. Volendam kwam alleen maar toe aan verdedigen en wist in balbezit nauwelijks over de middenlijn te komen. Ondanks meerdere doelpogingen voor PSV in het laatste deel van de eerste helft, wist Backhaus de schade vooralsnog te beperken tot 1-0.

In de rust werd Saibari vervangen door Guus Til. Deze wissel bleek al snel het gewenste resultaat op te leveren voor Bosz. Na een geweldige actie van Tillman, kwam de bal na een goede voorzet voor de voeten van Til. Hij aarzelde niet en schoot van dichtbij beheerst binnen: 2-0. Zo had PSV al na twee minuten spelen in de tweede helft de gewenste ruimere marge te pakken. In de fase die volgde was het wederom PSV dat aandrong en tot kansen kwam. Na een klein uur spelen kopte De Jong vanuit een moeilijke hoek op Backhaus en uit de hoekschop die daarna volgde kopte Olivier Boscagli op de lat. Daarna werden er meerdere schoten van PSV’ers tegengehouden door zowel de verdedigers als de doelman.

Volendam mocht van geluk spreken dat PSV onzorgvuldig met deze kansen omging en kreeg een kwartier voor tijd plots een grote mogelijk om tot een aansluitingstreffer te komen. Lequincio Zeefuik werd door Boscagli neergehaald in het strafschopgebied en de penalty die volgde werd onberispelijk binnengeschoten door Twigt. Toch bleek Volendam ook in het slot van de wedstrijd aanvallend onmachtig en was er amper sprake van een slotoffensief. Na de tweede gele kaart van Benaissa Benamar was het al helemaal over en uit. In de laatste seconden van de blessuretijd wist Tillman nog het derde doelpunt namens PSV op het scoreformulier te zetten.

In een uitwedstrijd tegen Sparta mag PSV volgende week gaan proberen de perfecte score te behouden. Zondag om 16:45 uur zal er op Het Kasteel worden afgetrapt. Volendam zal het vrijdagavond in een thuiswedstrijd gaan opnemen tegen FC Utrecht. Met de matige vorm van de club uit de Domstad, zal de club van Matthias Kohler erop gebrand zijn om dit keer wel een goed resultaat te behalen.