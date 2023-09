PSV zakelijk voorbij Go Ahead Eagles; Luuk de Jong stoot Klaas-Jan Huntelaar van de troon

PSV heeft woensdagavond zonder pijn en moeite af weten te rekenen met Go Ahead Eagles. De Eindhovenaren wonnen, zonder al te overtuigend voetbal, met 3-0 van de Deventenaren. Luuk de Jong vervulde, zoals zo vaak, de hoofdrol.

Met vijftien punten uit vijf wedstrijden is PSV nog altijd foutloos in de Eredivisie, en dat moet na een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles natuurlijk zo blijven. De Eindhovenaren zijn, vanzelfsprekend, de favoriet, maar zullen alsnog allesbehalve lichtzinnig met dit duel zijn omgegaan in de voorbereiding. Voorafgaand aan de wedstrijd bestempelde Peter Bosz de Deventenaren als ‘de lastigste tegenstander tot nu toe’. Een groot en welverdiend compliment voor René Hake en zijn manschappen. De Eagles zijn namelijk meer dan uitstekend begonnen en staan zesde met al tien punten.

Artikel gaat verder onder video

In Eindhoven gaven de bezoekers weinig weg, maar moesten na twintig minuten, uit het niets, de openingstreffer slikken. Wie anders dan de Jong kopte, op zeer fraaie wijze, een voorzet van Jordan Teze achter Jeffrey de Lange. De grootste kans voor Go Ahead volgde vrijwel direct na de openingstreffer, toen Bas Kuipers opdook in de zestien. De linksback koos voor een hard schot op Benítez, terwijl hij eigenlijk het overzicht had moeten bewaren. Spits Sylla Sow stond namelijk vogelvrij om de bal binnen te knikken. Het verdere gedeelte van de eerste leverde bar weinig op en daardoor vielen er geen doelpunten.

PSV, dat in de eerste helft dus vrij weinig liet zien, toonde een volledig ander beeld in het tweede bedrijf. Patrick van Aanholt kon zo’n vier minuten na rust de bal afleveren bij Guus Til. De middenvelder, afgelopen zaterdag ook trefzeker tegen Almere City (0-4) wist wel raad met de kans en tekende op simpele wijze voor de 2-0. De ploeg van Bosz liet het hier niet bij zitten en maakte niet veel later ook nog de 3-0. Wederom mocht Teze de bal op het hoofd van De Jong leggen, die alweer zijn zesde van het seizoen maakte.

Zo leek de wedstrijd na 55 minuten al wel gespeeld. PSV kreeg via onder meer de ingevallen Johan Bakayoko en Teze nog kansjes op een vierde treffer, maar die kwam er niet. Zodoende werd het dus 3-0 en kende PSV een probleemloze avond.

De Jong passeert Huntelaar

De Jong bezorgde zichzelf met twee doelpunten ook een persoonlijk hoogtepunt. De spits evenaarde én passeerde koploper Klaas-Jan Hunterlaar op de lijst met topscorers van de 21e eeuw in de Eredivisie. De Jong heeft nu 155 keer gescoord in de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie.

PSV krijgt aanstaande zaterdag bezoek van FC Volendam. Go Ahead Eagles reist af naar De Kuip voor een onderonsje met Feyenoord.