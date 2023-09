Rafael van der Vaart neemt duidelijke positie in: 'Ik vind het ongelooflijk dat mensen dat doen'

Rafael van der Vaart is van mening dat Ronald Koeman Luuk de Jong niet meer moet oproepen voor het Nederlands elftal. De aanvalsleider van PSV bedankte eerder dit jaar nog voor Oranje, maar zette de deur voor een terugkeer vorige week toch weer op een kiertje. Van der Vaart begrijpt er helemaal niks van dat spelers niet meer voor hun land willen uitkomen.

De Jong behoorde tijdens het afgelopen WK in Qatar nog tot de selectie van het Nederlands elftal en werd door toenmalig bondscoach Louis van Gaal in de kwartfinale tegen Argentinië binnen de lijnen gegooid om de gelijkmaker te forceren. Oranje knokte zich weliswaar terug van een 2-0 achterstand, maar moest na strafschoppen alsnog z’n meerdere erkennen in de Argentijnen. Met de uitschakeling op het WK kwam er een einde aan de trainersloopbaan van Van Gaal én de interlandloopbaan van De Jong. Koeman was nog niet eens begonnen aan zijn tweede periode, maar De Jong had hem al laten weten niet meer beschikbaar te zijn.

De kopsterke spits is bij PSV uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. Na de thuiswedstrijd tegen Rangers FC - waarin de Eindhovenaren zich verzekerden van deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League - liet De Jong desgevraagd weten niet onwelwillend tegenover een rentree in het Nederlands elftal te staan. “Nee. Ik vind het ongelooflijk dat mensen bedanken voor het Nederlands elftal”, reageerde Van der Vaart woensdagavond bij Op1 op de vraag of Koeman De Jong er weer bij moet halen. “Ik heb nog steeds niet bedankt, Koeman kan mij nog steeds oproepen. Zoiets doe je niet. Ik snap er echt helemaal niks van.”

Dat Van der Vaart De Jong niet meer in een Oranjeshirt wil zien, betekent niet dat hij het niet jammer vindt dat de PSV-spits zich een paar maanden geleden niet meer beschikbaar stelde. “Ik vind het jammer omdat hij echt de ideale speler is om erin te komen. Hij kan koppen als de beste. Hij speelt natuurlijk een fantastisch seizoen nu, maar bedanken voor het Nederlands elftal… Dat heb je nu ook bij Jong Oranje, daar komen ze ook niet opdagen. Dat moet je ook niet bij Koeman doen”, aldus de oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur.