Restant Ajax - Feyenoord op tv bij ESPN: hoe laat en op welke zender?

Ajax en Feyenoord maken hun gestaakte wedstrijd woensdagmiddag af bij een stand van 0-3. Het restant van De Klassieker is live op tv te zien, maar hoe laat en op welke zender?

Restant Ajax - Feyenoord op tv

Het restant van het duel tussen Ajax en Feyenoord zijn te volgen op het hoofdkanaal van ESPN. De voorbeschouwing begint om 13.30 uur, de wedstrijd wordt hervat om 14.00 uur. De wedstrijd begint met een scheidsrechtersbal voor Feyenoord, dat daardoor meteen in de aanval kan op de helft van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Zondag, toen de wedstrijd werd gestaakt vanwege het meermaals gooien van vuurwerk door thuissupporters, was het duel te zien op ESPN2. Nu verhuist de uitzending dus naar het hoofdkanaal van ESPN, dat door vrijwel alle aanbieders in het basispakket is opgenomen. Daardoor is het restant te zien in bijna zeven miljoen huishoudens.

Grote aanbieders als Ziggo (kanaal 18 of 421), KPN (kanaal 14 of 221), Odido (kanaal 160) en Canal Digitaal (kanaal 29) bieden ESPN aan alle klanten in het basispakket aan. De uitzondering onder de grote landelijke providers is Delta, dat ESPN niet in het basispakket heeft.

Hoeveel minuten zijn er nog te spelen?

De wedstrijd werd na 54 minuten en 55 seconden gestaakt door scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Toen was er voor de tweede keer vuurwerk op het veld gegooid. Er zijn dus nog 35 minuten te spelen, plus blessuretijd. Er is geen publiek aanwezig in de Johan Cruijff ArenA. Feyenoord verdedigt een 0-3 voorsprong, die was verkregen door twee goals van Santiago Giménez en een treffer van Igor Paixão.