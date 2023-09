Rik Elfrink denkt mee met Peter Bosz en formeert ideale PSV-opstelling: smaakmaker verdwijnt uit de basis

Johan Bakayoko lijkt het kind van de rekening te worden van de verrichtingen van PSV in de laatste dagen van de zomerse transferwindow. De Eindhovenaren haalden op Deadline Day Hirving Lozano terug naar de Eredivisie. Hoewel Bakayoko uitstekend is begonnen aan het nieuwe seizoen, lijkt Lozano voor Peter Bosz de eerste keus op de rechtsbuitenpositie.

Dat verwacht PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad althans. Bakayoko werd in het afgelopen seizoen al in verband gebracht met een vertrek uit Eindhoven en ook deze zomer werd er flink aan hem getrokken door clubs uit de grootste Europese competities. De Belg heeft een uitstekende seizoensstart achter de rug en dat bleef niet onopgemerkt. Vooral in de voorrondes voor de Champions League was hij goed op dreef. Met vier assists in vier wedstrijden had Bakayoko een belangrijk aandeel in het veiligstellen van Champions League-voetbal.

Brentford had op de valreep van de transferwindow een gigantisch bedrag over voor de komst van Bakayoko, maar hij besloot bij PSV te blijven. Of dat een goede beslissing is geweest, daar valt over een paar maanden pas iets zinnigs over te zeggen. Wat duidelijk is, is dat Bakayoko er met Lozano een geduchte concurrent bij heeft gekregen. “Zonder twijfel de meest lastige keuze voor Bosz is die tussen Lozano en Bakayoko, die zich in het begin van dit seizoen prima heeft gemanifesteerd”, schrijft Elfrink. “De Belg heeft nu het ritme en er is dus veel voor te zeggen om hem te laten starten. Aan de andere kant heeft PSV zowel Lozano als Noa Lang niet gekocht voor de bank en zullen zij veel kunnen afwisselen met Bakayoko”, stelt de clubwatcher.

Elfrink heeft om die reden Bakayoko tussen haakjes achter Lozano gezet. In de achterhoede en op het middenveld lijkt Bosz minder lastige knopen te moeten doorhakken. Doelman Walter Benítez is zeker van zijn plek onder de lat. Bosz kreeg er op de valreep met Armel Bella-Kotchap zijn gewenste defensieve versterking bij en Elfrink verwacht dat de Duitser samen met Sergiño Dest, Olivier Boscagli en Patrick van Aanholt de ideale achterhoede vormt. “Maar daar is genoeg op aan te merken. Jordan Teze is namelijk prima begonnen aan het seizoen en heeft zich knap staande houden”, aldus Elfrink.

Op het middenveld is er met Ibrahim Sangaré - die op Deadline Day alsnog zijn transfer naar Engeland kreeg - een belangrijke kracht weggevallen, maar heeft PSV met Jerdy Schouten een goede vervanger in huis gehaald. Elfrink plaatst wel een kanttekening bij het middenveld. “De bezetting lijkt licht uit balans, omdat PSV voor de offensieve posities meer mogelijkheden heeft dan op de zes. Daar kan overigens ook Boscagli spelen, zo bleek eerder al onder Roger Schmidt.” Volgens Elfrink bestaat het ideale middenveld op dit moment uit Joey Veerman, Ismael Saibari en Schouten.