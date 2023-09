RKC is eindelijk van de nul en bezorgt Vitesse zeldzame nederlaag tijdens Airborne-duel

De eerste drie punten voor RKC Waalwijk zijn eindelijk een feit. De ploeg van Henk Fraser was er na vier speelrondes nog niet in geslaagd om een resultaat te halen, maar slaagde daar op bezoek bij Vitesse wel in (0-2). Uitgerekend oud-Vitesse-speler Yassin Oukili en Richonell Margaret bezorgden de Arnhemmers een smet op de jaarlijkse Airborne-wedstrijd.

Deze traditionele Airborne-wedstrijd stond zoals altijd in het teken van de Slag om Arnhem in 1944. De thuisploeg brengt ieder jaar op fraaie wijze een eerbetoon aan de slachtoffers van deze veldslag. De Arnhemmers namen het in een speciaal shirt op tegen het nog puntloze RKC. Een bijzondere ontmoeting voor de trainer van de Waalwijkers, Henk Fraser. Hij won in 2017 de eerste KNVB Beker in de clubhistorie van Vitesse. Fraser zag zijn RKC prima voor de dag komen in het Gelredome. Via Zakaria Bakkali kregen de bezoekers kort achter elkaar twee prima kansen, die door Eloy Room onschadelijk werden gemaakt.

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd kwam tegen het einde van de eerste helft pas los. Eerst raakte Denilho Cleonise de paal, waarna Reuven Niemeijer in de rebound voor de openingstreffer leek te zorgen. Op wonderlijke wijze ranselde Room de bal uit het doel, die een minuut later alsnog geklopt werd. Oud-Vitesse-middenvelder Oukili kreeg alle tijd en ruimte om de bal in de linkeronderhoek te schuiven en zorgde voor het eerste Waalwijkse doelpunt uit open spel. Voorheen was de ploeg van Fraser namelijk alleen nog maar trefzeker geweest vanaf de penaltystip. Saïd Hamulic was namens Vitesse kort voor de pauze nog het dichtst bij de gelijkmaker, maar meer liet de thuisploeg niet zien in de eerste helft.

Ook in de tweede helft kwamen de Arnhemmers maar moeilijk tot kansen, die vrijwel nooit verliezen tijdens de jaarlijkse Airborne-wedstrijd. De jacht op de gelijkmaker werd op het uur ook nog eens een stuk moeilijker, toen sterspeler Million Manhoef hard doorging op de enkel van Oukili. Na het bekijken van de beelden besloot Allard Lindhout dat de aanvaller mocht inrukken. Zo kwamen de eerste punten voor RKC steeds dichterbij. De VAR moest even later opnieuw aan de bak, om te constateren dat de 0-2 van RKC niet door mocht gaat. Niemeijer leek de gevierde man te worden, maar ploeggenoot Oukili stond tijdens de aanval in buitenspelpositie.

Zo mocht Vitesse nog altijd hopen op een resultaat. De Arnhemmers wonnen de seizoensopener van FC Volendam, maar moesten het in de volgende twee wedstrijden afleggen tegen PSV en AZ. Drie punten tegen RKC waren daarom vrij noodzakelijk voor de ploeg van Phillip Cocu. Ondanks enkele aanvallende wissels probeerde Vitesse om een slotoffensief te creëren, maar tot doelpunt kwam de ploeg niet. In de tegenstoot kreeg RKC veel ruimte en benutte dit pas in de 95e minuut. Invaller Maragaret was het eindstation en bezorgde RKC de eerste drie punten van het seizoen.