Ronald de Boer: ‘Hij voelt zich zielsongelukkig met die positie in Oranje’

Ronald de Boer heeft zijn twijfels over de positie van Matthijs de Ligt bij Oranje. Ronald Koeman koos deze interlandperiode voor een opstelling met drie centrale verdedigers. De Ligt werd tegen Ierland gepositioneerd als meest rechtse centrumverdediger, en deed dat volgens De Boer niet overtuigend. Tijdens de uitzending van Rondo ligt de oud-voetballer zijn mening verder toe.

Ten eerste bespreken de aanwezige analisten de rol van Virgil van Dijk. De aanvoerder wekte de indruk dat hij zich niet helemaal op zijn gemak voelde in een systeem met, op papier, vijf verdedigers. “Maar dat geldt voor De Ligt precies hetzelfde. Die voelt zich gewoon zielsongelukkig als rechter centrale, dat merk je aan alles”, zegt De Boer.

Artikel gaat verder onder video

“Waar zit dat hem dan in?”, vraagt presentator Wytse van der Goot zich vervolgens af. Aan de hand van wedstrijdbeelden komt De Boer met een uitleg. “Hij wordt hier ingespeeld op de plek van rechtsback, en dat is hij niet gewend. Dan heeft hij de zijlijn naast zich, terwijl hij normaal veel meer naar het midden staat, dan heeft hij opties rechts, links én in de diepte”, vertelt de analist.

Het Nederlands elftal speelde geen sterke eerste helft tegen de Ieren en dat zag ook de bondscoach. Koeman gooide zijn formatie om en ging 4-3-3 spelen in het tweede bedrijf. De Ligt kwam daardoor weer in een systeem te spelen met slechts één centrumverdediger naast hem. “Dat wil hij veel liever, in de duels komen. Hij is met vier man achterop veel beter en dat is met Van Dijk hetzelfde.” Mocht Koeman in de volgende interlandperiode vasthouden aan de 5-2-3-formatie, vindt De Boer dat Stefan de Vrij als rechter centrale verdediger moet fungeren. “Die is dat veel meer gewend.”