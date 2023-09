Ronald Koeman wil tijdens persconferentie één vraag nog niet beantwoorden

Ronald Koeman wilde na afloop van het EK-kwalificatieduel tussen Ierland en Nederland niet zeggen of Mark Flekken ook volgende maand onder de lat staat bij Oranje. De doelman kreeg in de interlands tegen Griekenland en Ierland de voorkeur boven Bart Verbruggen en Andries Noppert. Flekken maakte tegen de Grieken een prima indruk, maar kwam in en tegen Ierland niet al te best voor de dag.

Niet voor het eerst sinds de rentree van Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal was de positie onder de lat een vraagteken. Koos Koeman in maart nog voor Jasper Cillessen, daar was in de Final Four van de Nations League in juni Justin Bijlow de eerste keus onder de lat. De keuzeheer erkende bij zijn aanstelling dat hij op zoek wil naar een eerste doelman, maar het wordt hem niet makkelijk gemaakt. Zo moest Bijlow door een blessure deze interlandperiode verstek laten gaan. Het is nog maar de vraag of hij op tijd hersteld is voor de kwalificatieduels in oktober.

Artikel gaat verder onder video

Het is eveneens geen uitgemaakte zaak dat Flekken dan het doel verdedigt. De Limburger verscheen tegen Griekenland voor het eerst sinds lange tijd aan de aftrap. Hoewel hij door de Grieken niet echt werd getest, kon hij terugkijken op een prima optreden. Dat is na de ontmoeting in Dublin wel anders. Flekken maakte een onzekere indruk. Dat moet Koeman ook gezien hebben. De bondscoach wilde na afloop op de persconferentie echter nog geen uitspraken doen over de volgende interlandbreak.