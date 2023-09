Scheidsrechterskringen rond UEFA: doelpunt Feyenoord wellicht niet helemaal zuiver gegaan

Feyenoord won dinsdagavond mede dankzij een rake vrije trap van met 2-0 van Celtic. Waar de arbitrage het doelpunt goedkeurde, zijn er twijfels of het doelpunt wel had mogen tellen. Het Algemeen Dagblad schrijft dat off the record in scheidsrechterskringen rond de UEFA klinkt dat er iets ‘wellicht niet helemaal zuiver is gegaan’.

Dat zit zo. Bij de vrije trap van Stengs werd op iets meer dan negen meter van de bal een Schots muurtje gemetseld. Om keeper Joe Hart het zicht te ontnemen, nam Mats Wieffer plaats voor de muur en David Háncko kort ervoor. Stengs schoot vervolgens de bal door het gat dat Háncko in het muurtje trok door op het laatste moment weg te duiken. Hart reageerde te laat en slaagde er niet in de vrije trap te keren.

Artikel gaat verder onder video

Maar hadden Wieffer en Háncko daar wel mogen staan? Sinds 2019 mag het team dat de vrije trap neemt geen eigen spelers in en naast de muur zetten. De afstand moet minstens één meter zijn. Hoe Feyenoord het deed, is volgens het Algemeen Dagblad ‘een mooi voorbeeld van een randgeval. “Van ‘wellicht niet helemaal zuiver gegaan’, zo klinkt off the record in scheidsrechterskringen rond de UEFA. Het kan zijn dat de Europese bond deze vrije trap straks gebruikt om arbiters nog eens extra te wijzen op de regels”, zo wordt er geschreven.

Brendan Rodgers, de trainer van Celtic, was na de nederlaag vooral boos op zijn eigen spelers omdat in zijn ogen het muurtje niet goed was neergezet. “Daar hebben we afspraken over. Die hebben ze in het veld veranderd, maar dan moet je dat wel goed doen. Daar ben ik erg teleurgesteld over”, zei hij.