Primeur van Mike Verweij dreigt in water te vallen: Feyenoord wil transfer voor 7 miljoen euro kapen

De transfer van Calvin Stengs van OGC Nice naar Antwerp FC leek in kannen en kruiken, maar Feyenoord wil daar naar verluidt een stokje voor steken. Volgens journalist Santi Aouna van het Franse Foot Mercato hoopt Feyenoord de transfer van Stengs te kapen voor een transfersom van zeven miljoen euro, exclusief bonussen.

Mike Verweij van De Telegraaf meldde zaterdag als eerste dat Antwerp met Nice een akkoord had bereikt over een definitieve transfer van Stengs naar België voor een bedrag van zes miljoen euro. De 24-jarige vleugelaanvaller annex aanvallende middenvelder was volgens Verweij zelf ook al persoonlijk rond met de club van trainer Mark van Bommel.

Aouna meldt zondagavond laat echter dat de overgang van Stengs naar Antwerp nog lang niet beklonken is. Sterker nog: volgens de journalist van Foot Mercato liggen de Rotterdammers momenteel zelfs op pole position om aan de haal te gaan met de komst van Stengs. Feyenoord heeft een bod van zeven miljoen euro neergelegd bij Nice en hoopt Stengs zo op het laatste moment toch nog uit handen van Antwerp te houden.