Sjoerd Mossou viel wat op tijdens Klassieker en vergelijkt Maurice Steijn met een zombie

Sjoerd Mossou heeft in zijn column van zaterdagochtend zijn licht laten schijnen over De Klassieker. De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord ging met namen over de randzaken die de Amsterdamse fans veroorzaakten, maar Mossou kijkt bij het Algemeen Dagblad ook nog even naar het spel.

De columnist richt zijn vizier met name op de trainers van beide ploegen. Mossou blikt terug op de momenten dat de wedstrijd in de beginfase stil lag vanwege gegooide bekers bier. “In beide gevallen tekende zich aan de zijlijn eenzelfde soort tafereeltje af. Bij de ene dug-out stond Arne Slot meteen zijn spelers te instrueren in woord en gebaar. Het ging hier duidelijk over details: hoe druk te zetten, hoe de onderlinge afstanden af te stemmen, hoe nóg wat slimmer de ruimtes te benutten in de omschakeling”, schrijft hij

“Iets verderop zat Maurice Steijn als een zombie in zijn stoel. Ook de trainer van Ajax stond na een tijdje even op om te overleggen, maar niet per se met zijn spelers, wel met scheidsrechter Serdar Gözübüyük”, viel Mossou op. “Als het na achttien minuten 2-0 voor Ajax had gestaan, in plaats van 0-2, dan waren de mini-vergaderingen van Slot wellicht uitgelegd als paniekvoetbal (‘hij weet het niet meer!’) – en Steijn was juist beschreven als de grote strateeg, stoïcijns uitkijkend over het speelveld”, nuanceert Mossou.

De journalist heeft bewondering voor Slot, die in de afgelopen jaren nadrukkelijk zijn stempel heeft gedrukt op het Nederlandse voetbal. “Het is niet overdreven te stellen dat Arne Slot de laatste paar jaar een volledig nieuwe standaard heeft gezet, in vrijwel alle opzichten. De lat is domweg hoger gelegd. Voor journalisten en voor toeschouwers. Voor analytici en voor spelers – en voor collega-trainers misschien nog wel het meest.”