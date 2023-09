Slecht nieuws voor Feyenoord: Luka Ivanusec met brancard van het veld, Klassieker tegen Ajax in gevaar

Feyenoord rekent in de eerste speelronde van de Champions League af met Celtic (2-0), maar zal desondanks een dubbel gevoel overhouden aan het eerste duel in het miljoenenbal. De Rotterdammers zagen in de slotfase geblesseerd het veld verlaten. De Kroatische aanwinst, die in zijn eerste wedstrijden voor Feyenoord uitstekend op dreef was, werd per brancard van het veld gedragen. Op het eerste oog zéér slecht nieuws voor Feyenoord en Arne Slot in de aanloop naar De Klassieker tegen Ajax.

Feyenoord versterkte z'n selectie in de voorbije transferwindow op meerdere posities, maar was er in de slotfase nog alles aan gelegen een buitenspeler aan te trekken. Ivanusec stond bovenaan het verlanglijstje, maar Dinamo Zagreb wilde de aanvaller niet zomaar laten gaan. De Kroatische topclub kon de aanvaller goed gebruiken in de voorronde van de Champions League. Eind augustus kreeg Ivanusec eindelijk toestemming om zijn transfer naar Feyenoord af te ronden. De dribbelaar heeft weinig tijd nodig gehad om zijn stempel te drukken.

Bij zijn debuut tegen FC Utrecht verzorgde Ivanusec meteen een assist en afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen was hij voor het eerst trefzeker in dienst van zijn nieuwe werkgever. De Kroaat heeft alles in zich om de nieuwe publiekslieveling te worden en is erop gebrand zich ook in de Champions League van zijn beste kant te laten zien. Maar na het treffen tussen Feyenoord en Celtic is het nog maar de vraag of de aanvaller ook in de komende groepsduels in actie kan komen. Ivanusec leek zich een paar minuten voor het einde lelijk te verstappen en moest uiteindelijk per brancard van het veld worden gedragen.